ÍÓÊ¸³Ø¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¡ª¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤¬·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£12·î14Æü¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç³«ºÅ¡ª ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ï9·î28Æü5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¥¹¥¿ー¥È
ÍÓÊ¸³Ø¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ï¥¤¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë³¤³°¤Ø¤ÎËÜ³Ê¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍÓÊ¸³Ø¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØÍÓÊ¸³Ø Hitsujibungaku ASIA TOUR 2024¡Ù¤ÏÁ´11¸ø±é¤ò´°Áö¡£6·î¤Ë¤Ï¥°¥é¥ßー¾Þ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2024Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥Í¥ª¡¦J-POP ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ËYOASOBI¤äÆ£°æ É÷¡¢KingGnu¤ËÊÂ¤ÓÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖTNC¥¢¥¸¥¢¥È¥ì¥ó¥É¥é¥Ü¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎZÀ¤Âå¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¡É5Áª¡×¤Î²»³ÚÉôÌç¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÍÓÊ¸³Ø¤¬¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¿Ê½Ð¡£12·î14Æü¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¤Ï9·î28Æü5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£
¸½ºß¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡ØÍÓÊ¸³Ø TOUR 2024 ¡Èsoft soul, prickly eyes¡É¡Ù¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¡¢10·î3ÆüÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØÍÓÊ¸³Ø¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù
12/14¡ÊÅÚ¡Ë¥Û¥Î¥ë¥ë¡¦THE REPUBLIK
¡ØÍÓÊ¸³Ø¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.seetickets.us/event/HITSUJIBUNGAKU/621672
ÍÓÊ¸³Ø OFFICIAL SITE
https://www.hitsujibungaku.info/