eillが、本日リリースした新曲「革命前夜」が、10月7日から放送スタートのフジテレビ月9ドラマ『嘘解きレトリック』の主題歌に決定した。『嘘解きレトリック』は、鈴鹿央士と松本穂香がW主演を務め、やたら鋭い観察眼を持つ借金まみれの貧乏探偵・祝左右馬(いわい・そうま/鈴鹿)と、ウソを聞き分ける奇妙な能力者・浦部鹿乃子(うらべ・かのこ/松本)の異色コンビが「ウソ」と「マコト」が入り交じる綾糸のごとき難事件を解決していくレトロモダン路地裏探偵活劇となっている。

フジテレビ月9ドラマ『嘘解きレトリック』

放送日時:

10月7日(月)スタート 毎週(月)21時〜21時54分

※初回15分拡大(21時〜22時9分)

出演者:

鈴鹿央士、松本穂香・味方良介、片山友希・大倉孝二、磯山さやか・今野浩喜、村川絵梨、櫻井淳子、杉本哲太、若村麻由美 他



【公式HP】https://www.fujitv.co.jp/usotoki/

【公式X】https://x.com/usotoki_fujitv

【公式Instagram】https://www.instagram.com/usotoki_fujitv/

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@usotoki_fujitv

2nd Album『my dream box』(デジタルアルバム)



配信日:10月9日(水)



収録内容:

M1.革命前夜

M2.happy ever after

M3.フィナーレ。

M4.Baby, with u

M5.77(feat. LUSS)

M6.HIGHLIGHT

M7.happy ending

M8.BAE

M9.25

M10.WE ARE

M11.CHEAT LIFE(feat. punchnello)(prod. by GRAY)

M12.プレロマンス

M13.スキ

M14.dream box

2nd Album『my dream box』(KiT Ver.)



発売中

価格:4,500円(税込)

販売場所・ストア:

・「BLUE ROSE TOUR 2024」国内会場(台湾・韓国公演は未定)

・ポニーキャニオンショッピングクラブ

・eill OFFICIAL STORE



仕様・内容物

Album Package(外箱)

KiT

Square Card(6枚入り)

Photocard(全6種のうちランダム1種)

取扱説明書



収録内容:

・music

M1.革命前夜

M2.happy ever after

M3.フィナーレ。

M4.Baby, with u

M5.77(feat. LUSS)

M6.HIGHLIGHT

M7.happy ending

M8.BAE

M9.25

M10.WE ARE

M11.CHEAT LIFE(feat. punchnello)(prod. by GRAY)

M12.プレロマンス

M13.スキ

M14.dream box



・KiT Ver. Special Contents

eill Special Photo for KiT

eill Special Movie for KiT

Baby, with u (Studio Live)

スキ (Studio Live)

eill×Ryo‘LEFTY’Miyata『my dream box(KiT Ver.)』Special Interview



※KiT収録音源関しまして

10月9日(水)デジタルリリースのeill 2nd Album「my dream box」(デジタルアルバム)と音源収録内容は同様になります。

※楽曲追加スケジュール

9月7日(土)〜9月24日(火)までは、アルバム収録曲のうち既配信楽曲をお聴きいただけます。

9月25日(水)に「革命前夜」がKiT内に追加されます。

10月9日(水)に残りの新曲がKiT内に追加されます。

※KiT Ver. Special Contentsに関しまして

10月9日(水)にKiT内に追加されます。

Special Contentsの追加の収録内容は後日発表



・eill 2nd Album『my dream box』(KiT Ver.)先着購入特典

「BLUE ROSE TOUR 2024」の会場グッズ販売、または、ポニーキャニオンショッピングクラブ、またはeill OFFICIAL STOREにて「my dream box(KiT Ver.)」をご購入のお客様に、1個につき1つ着せ替えジャケットをプレゼントします。

さらにツアー会場では、数量限定のランダムで、eillのサイン入り着せ替えジャケットも当たります。

<BLUE ROSE TOUR 2024>国内公演

9/7(土)宮城・仙台darwin

開場16:30/開演17:00



9/14(土)愛知・名古屋ボトムライン

開場17:30/開演18:30



9/15(日)石川・金沢AZ

開場16:30/開演17:00



9/20(金)大阪・心斎橋BIGCAT

開場17:30/開演18:30



9/21(土)福岡・福岡DRUM Be-1 ※ソールドアウト

開場18:30/開演19:00



9/23(月・祝)広島・広島セカンドクラッチ

開場16:30/開演17:00



9/27(金)北海道・札幌Sound Lab mole

開場16:30/開演17:00



10/18(金)東京・東京国際フォーラム ホールC ※ソールドアウト

開場18:00/開演19:00



・料金・券種

[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 6,500円(税込)

[東京公演] 指定席 6,500円(税込)

お一人様4枚まで(分配可)

※未就学児のみでの入場不可。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売/譲渡禁止

※東京公演以外、別途ドリンク代



・チケット一般販売受付中

ぴあ:https://w.pia.jp/t/eill-t/

e+:https://eplus.jp/eill/

ローソンチケット:https://l-tike.com/eill/

<BLUE ROSE TOUR 2024>追加公演

・eill BLUE ROSE TOUR 2024 in TAIPEI(台湾公演)

開催日:2024年11月3日(日)

開場時間:17:00

開演時間:18:00(時間調整の可能性あり)

会場:Hana Space

チケット購入に関して

https://welcome-music.kktix.cc/events/9708da19



・eill BLUE ROSE TOUR 2024 in SEOUL(韓国公演)

開催日:2024年11月23日(土)、11月24日(日)

開場時間:18:00

開演時間:19:00

会場:musinsa garage



・チケット購入に関して

韓国で発行のクレジットカードより購入

https://tickets.interpark.com/goods/24011015

韓国以外の国で発行のクレジットカードより購入

https://www.globalinterpark.com/ja/product/24011015?prdNo=24011

※11月23日(土)と11月24日(日)は、それぞれ公演内容が異なります。

関連リンク

◆eill オフィシャルサイト

◆eill オフィシャルYouTubeチャンネル

◆eill オフィシャルTikTok

eillは、今回の主題歌決定を受けて、「この度『嘘解きレトリック』の主題歌を務めさせていただきます。eillです!私達には明日が待っていて、ひとりひとりの明日がある。ちょっと頑張る日、人生の分岐点の日、なんにもしない日、悲しい日、好きな人と会う日、ずっと楽しみにしてたライブの日だったり。それぞれの明日を待つ夜に。革命前夜に聴いていただきたい楽曲ができました。この楽曲は、鹿乃子ちゃんの勇敢な後ろ姿から浮かんできました。祝先生が鹿乃子ちゃんと出会って、どんな嘘を解いていくのかとっても楽しみにしてます!」とコメントしている。新曲「革命前夜」は、10月9日リリースのメジャー2ndアルバム『my dream box』にも収録される楽曲となっており、本日21時にはMVがYouTubeプレミア公開される予定だ。ニューアルバム『my dream box』は、10月9日にデジタルアルバムとしてリリースされるが、それに先駆けて現在全く新しいキーホルダー型のガジェット「KiT」バージョンが発売中。これはスマホアプリと連携することで音楽をはじめとした様々なコンテンツが楽しめる新しいデバイス。本日9月25日にアルバムから先行配信される「革命前夜」が追加、その後10月9日のアルバムリリースタイミングで残りの新曲が追加される予定だ。『my dream box(KiT Ver.)』は、現在開催中のツアー<BLUE ROSE TOUR 2024>の国内各会場とポニーキャニオンショッピングクラブならびにeill OFFICIAL STOREにて購入可能。<BLUE ROSE TOUR 2024>国内会場販売とポニーキャニオンショッピングクラブ&eill OFFICIAL STOREにて、それぞれ絵柄の違う着せ替えジャケットが先着で付いてくる。また今回、アルバム楽曲のほかに10月9日に追加されるKiT限定のスペシャルムービーの収録内容も発表されている。スペシャルムービーは、すべてこのための撮り下ろしの映像となっており、アルバム収録楽曲から「Baby, with u」と「スキ」のスタジオライブ映像が収録される。さらに、ニューアルバムの制作に大きく関わった音楽プロデューサーのRyo‘LEFTY’Miyataとともにアルバムの制作秘話を紐解くスペシャル対談映像も収録される。