プラモデル、ラジコンなど勢揃い！第62回全日本模型ホビーショー

第62回全日本模型ホビーショー

名称 :つくろう!あそぼう!楽しもう!「第62回全日本模型ホビーショー」

日程 :・業者招待日

2024年10月11日(金)9時00分〜17時00分(一般の方はご入場できません)

・一般公開日

2024年10月12日(土)9時30分〜17時30分

2024年10月13日(日)9時30分〜16時30分

会場 :東京ビッグサイト南1・2ホール(東京都江東区有明3-11-1)

入場料:当日券1,200円(税込)

前売券1,000円(税込)

※中学生以下無料

前売券の購入方法は「全日本模型ホビーショー」公式ホームページより確認してください。

全日本模型ホビーショー最新情報: https://hobbyshow.co.jp/

“つくろう!あそぼう!楽しもう!「第62回全日本模型ホビーショー」”を、2024年10月12日(土)・10月13日(日)に東京ビッグサイト南1・2ホールにて開催。

■「第62回全日本模型ホビーショー」について

2024年は80社以上の出展メーカーによるプラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガン、トイホビー、工作、塗料、書籍など幅広いホビー製品が会場に勢ぞろい!

ホビーの魅力を体験出来る出展社の工夫を凝らした展示、魅力ある新商品発表、来場者対象のプレゼントキャンペーンや模型体験教室、さらにジャンク市も5年ぶりに復活します!

「メイドインジャパン」や日本企業による海外現地生産など、世界に認められる日本のモノづくりの魂の原点と呼べる模型の楽しさに存分に浸かってもらい、模型の持つ「リアルミニチュア」の魅力を体感出来ます。

2024年9月2日(月)12時から前売券を販売しており、全日本模型ホビーショー公式ホームページ( https://hobbyshow.co.jp/ )にて購入が可能です。

もっと模型を楽しもう!模型&JOYと作るプラモデル体験教室

【お宝発掘!ジャンク市2024】

あのジャンク市が5年ぶりに復活!

思いもよらないレアグッズやお宝が発掘できるかも?

日程:2024年10月12日(土)10月13日(日)9時30分〜14時00分

場所:東京ビッグサイト「全日本模型ホビーショー」南1ホール

【もっと模型を楽しもう!模型&JOYと作るプラモデル体験教室】

型の楽しさを広めるグループ「模型&JOY」のみなさんを講師にお迎えして、模型体験教室を実施します。

日程 :2024年10月12日(土)10月13日(日)

場所 :東京ビッグサイト「全日本模型ホビーショー」南1ホール受付

講師 :オオゴシトモエ・おぎのゆか(右衛門)

定員 :各回先着20名

(小学生以下は保護者の方も同伴での参加が必要となります)

参加費用:500円 ※製作したプラモデルはお持ち帰りいただけます。

参加方法:会場内の模型体験教室受付コーナーにて整理券を配布します。

【タイムスケジュール】

当日のタイムスケジュールは公式ホームページまたは、会場内にて確認してください

