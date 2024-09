斉藤壮馬が3年9ヶ月ぶりとなるフルアルバム『Fictions』を本日9月25日にリリース。収録曲「ヒラエス」のミュージックビデオを公開した。「ヒラエス」とはウェールズ語で“かつてあったが今はない場所”という意味。失ってしまった場所への郷愁や哀切を感じながらも、そこが100%良かったということでもないことも分かっている、という寂しさだけではない感情が表現された楽曲となっている。

3rdアルバム『Fictions』



発売日:2024年9月25日(水)◾︎完全生産限定盤(CD+Blu-ray+Photo&Booklet+グッズ)VVCL 2577〜9 ¥8,030(税込)¥7,300(税抜)A4サイズスペシャルスリーブ仕様[CD][Blu-ray][A4サイズ60ページフォト&ブックレット]["Fictions"オリジナルL版ブロマイドケース]※「Ficitons」CD購入者キャンペーン応募シリアルを封入抽選プレゼント内容A賞:「斉藤壮馬」直筆サイン入り「Fictions」アクリルフォトパネル(5名)B賞:「斉藤壮馬」直筆サイン入り「Fictions」オリジナル色紙(20名)■通常盤 (CD)VVCL 2580 ¥3,630(税込)¥3,300(税抜) [CD] 共通[CD]※「Ficitons」CD購入者キャンペーン応募シリアルを封入[CD] ※完全生産限定盤、通常盤共通01. ハンマーガール02. Sway03. ヒラエス04. ノクチルカ05. 共犯者06. Riot!07. mm08. 雨の庭09. Puppet Mood10. (Fake)Flowers11. ベントラー[Blu-ray] ※完全生産限定盤のみ・ヒラエス Music Video・Sway Studio Music Video・Behind the Scenes -Camp for production in studio-※バンドと一緒に行った制作合宿の模様をおさめた特典映像