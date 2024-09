e-Motorsportsを楽しめる！長谷川工業「第2回 WEINS DRAPOJIカップ」

長谷川工業は、本格的なレーシングシミュレーター「DRAPOJI」を販売中です。

家族や友人、e-Motorsportsの仲間3人1チーム戦で行うシムイベント「第2回 WEINS DRAPOJIカップ」をトレッサ横浜北棟2FGRガレージトレッサ横浜にて2024年10月5日(土)に開催します。

家族や友人、e-Motorsportsの仲間3人1チーム戦で行うシムイベント「第2回 WEINS DRAPOJIカップ」をトレッサ横浜北棟2FGRガレージトレッサ横浜にて2024年10月5日(土)に開催します。

【DRAPOJIカップとは】

今回が2回目となる「WEINS DRAPOJIカップ」はe-Motorsportsをより身近に親子や、友人、オンライン仲間など3人1チームで対決する大会です。

本大会の鍵は「チームワーク」が試される大会で、ドライバー交代制による戦術と互いの声援がレース結果に反映されます。

タイムやレースだけではなく様々な角度からe-Motorsportsを楽しむことが出来るほか、トヨタが誇る名車で広大なサーキットを駆け抜ける疾走感を満喫することができ大変好評なイベントです。

初回のイベントは、先月8月25日(日)に開催され予選会に参加した人数は200名。

<参加者コメント>

・家族で同じ競技・ルールで参加できたのは初めての体験だったので面白かった。

・親子3代で参加し良い思い出になった。

年齢や性別関係になく楽しめるのが魅力

・体験型イベントは他にもあるが、チームでの体験型イベントは新鮮だった。

・e-Motorsportsなので、壁にぶつかっても怪我せず楽しめた

車の運転から遠ざかっているので、リハビリに最適な体験になった

【DRAPOJI CUP大会概要】

日時 : 2024年10月5日(土) 10:00〜17:00

会場 : トレッサ横浜北棟2F 神奈川県横浜市港北区師岡町700

GRガレージトレッサ横浜

参加条件 : 3人1組エントリー(年齢、性別問わず)

エントリー : 参加費無料

事前参加受付リンク: https://forms.gle/G3c5dq2nTMCjLTAv8

当日参加受付可能

【DRAPOJIとは】

2018年2月に発売のアルミフレームで構成されたコックピットで、高い堅牢性を誇りレーシングカーを正確にコントロールすることが出来ます。

これにより、実際のマシンを操縦するかの如く、完璧なドライビングフィールを体感できます。

