OROS JAPANは、2024年9月25日(水)より、OROS JAPAN公式サイトにて最新作『Horizon Quarter Zip 2024』『Wayfinder Pant 2024』『ITINERANT Jacket Women’s White』の予約販売を開始しました。

OROS JAPAN『Horizon Quarter Zip 2024』

OROS JAPANは、2024年9月25日(水)より、OROS JAPAN公式サイトにて最新作『Horizon Quarter Zip 2024』『Wayfinder Pant 2024』『ITINERANT Jacket Women’s White』の予約販売を開始。

これらは米国OROSの運営母体が変更してから初の新作リリースとなります。

それぞれ前作アイテムのアップデートモデルという位置づけではあるものの、踏襲しているのは製品コンセプトのみでデザイン・素材両面において多くの変更が加えられ、より洗練された設計です。

今回リリースする3商品はいずれもOROSのトップセラーであり、数あるラインナップの中でも選りすぐりの人気商品を日本向けに販売開始します。

■Horizon Quarter Zip 2024

米国特許断熱材「SOLARCORE(R)」を用いた防寒アウターを得意とするOROS製品の中でも春秋初冬と3シーズンに渡って快適に着用可能なインナーであり、夏はサウナスーツとしての用途もあるなど季節を問わず快適に使用可能な多用途性が特徴です。

前作ではスポーティなデザインから着用場面と用途が限られましたが、本作はよりミニマルなビジュアルに変更されたことで日常使用にも違和感の無い仕上がりです。

■Wayfinder Pant 2024

ジムや登山などアクティブなシーンに最適なWayfinderはジョガースタイルのデザインや動きを妨げない立体裁断など、着用時のパフォーマンスを重視した作りとなっています。

2024年度モデルでは以前より多数寄せられていたデザイン面の意見を取り入れ、より自然で調和したカラーリングに仕上がっています。

■ITINERANT Jacket Women’s White

昨年度、クラウドファンディングサイト「TIMELINE」にて人気を博したアーバンジャケットの後継モデルとなります。

前作はそのミニマルな佇まいとそれまでのOROSには無かったシティユース中心のジャケットということでメンズ、レディースともに大きな注目を集めました。

そんな中でも女性のお客様からカラー展開の要望を数多く頂いており、アップデートを果たした2024年モデルの完成度の高さを受け、レディースホワイトのみを特別に日本向けに販売することが決まりました。

■製品概要

Horizon Quarter Zip 2024

価格 : 一般販売価格 29,800円

予約販売価格 23,800円

カラー: ブラック、グレー(メンズのみ)

サイズ: S〜2XL

URL : https://oros-japan.com/products/horizon-quarter-zip-2024

Wayfinder Pant 2024

価格 : 一般販売価格 35,800円

予約販売価格 28,600円

カラー: ブラック、グレー(メンズのみ)

サイズ: S〜2XL

URL : https://oros-japan.com/products/wayfinder-pant-2024

ITINERANT Jacket Women’s White

価格 : 一般販売価格 45,000円

予約販売価格 36,000円

カラー: ホワイト(レディースのみ)

サイズ: XS〜XL

URL : https://oros-japan.com/products/itinerant-jacket-women

■予約販売概要

期間:2024年9月25日から10月13日まで

納期:10月中旬

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宇宙服素材ウェアのパイオニア!OROS JAPAN『Horizon Quarter Zip 2024』 appeared first on Dtimes.