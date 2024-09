ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「すみっコぐらし」のデザインを使用した「600枚収納アルバム」を紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」600枚収納アルバム

価格:3,990円(税込)

収納可能サイズ:はがきサイズ対応(約102×152mm)以内

サイズ:約36.3×33×5(厚さ)cm

製品重量:約1.7kg

収納方式:ポケット式

付属品:インデックスシール・2枚

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

たくさんの思い出を1冊にまとめて収納できる、「すみっコぐらし」のかわいいアルバムがベルメゾンに登場!

表紙には、本を読んだりおにぎりを食べたりと、ゆったりと過ごす「すみっコ」たちが描かれています。

これ1冊で計600枚の写真を収納できる大容量がうれしい、ポケット式のアルバムです。

裏表紙にも、もちろん「すみっコ」たちがいます。

おまんじゅうのように、丸い形になってみんなで眠っているような姿もかわいい☆

「ぺんぎん?」が「たぴおか」に枝でつつかれている様子にも注目です。

タイトルを記入できる背表紙には、かわいいらくがきをする「たぴおか」たちも。

表紙、裏表紙、背表紙と、どこを見ても「すみっコぐらし」のかわいい世界が楽しめるアルバムです。

1見開きにL判サイズの写真を12枚収納可能です。

また、ハガキが入るサイズなので、年賀状などの整理にも役立ちます!

整理に役立つインデックスシール付きです。

ディスクポケットが付いていて、データもまとめて収納可能なのも嬉しいポイント。

写真が映える黒色の台紙で、大切な写真がはっきりと見やすくなっています。

実用性もあり、インテリアとしても優秀な「すみっコぐらし」のかわいいアルバムです☆

600枚のアルバムが1冊に収まる、「すみっコぐらし」デザインのポケット式アルバム。

600枚収納アルバム「すみっコぐらし」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

