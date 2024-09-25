µÜÏÆºéÎÉ¡¢¥ì¥¢¤Ê¿åÃå»Ñ¤«¤é¥¿¥È¥¥¡¼¡© ¤¬¤Á¤é¤ê¡ª ÂçÃÀÈ©¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë70Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¤µ¤ó¤Ï9·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§µÜÏÆºéÎÉ¡¢¥ì¥¢¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¼¹É®»þÅÀ¤Î25Æü¸½ºß¤Ç70Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§µÜÏÆºéÎÉ¡¢¥ì¥¢¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Û
ÇØÃæ¡õ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤ËµÜÏÆ¤µ¤ó¤Ï¥ä¥·¤ÎÌÚ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¤¦¤Á9Ëç¤Ï¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿µÜÏÆ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¦ÏÓ¤ÎÎ¢Â¦¤Èº¿¹ü¤Î±¦Â¦¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤«Æ±Æü¡¢¤µ¤é¤Ë4¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿µÜÏÆ¤µ¤ó¡£´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄï¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ïº¸ÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£Àè½Ò¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥·¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)