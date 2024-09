【KONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」】開催中

コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Steam Store、Xbox Microsoft Storeで、ダウンロード版のゲームをお得に購入できるKONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」を開催している。開催期間は各ストアにて異なる。

セール期間中、Steam Storeでは、縦スクロール型シューティングゲーム「CYGNI: All Guns Blazing」が初セールとなり、20%オフで購入できる。

さらに、「敵に見つからないように潜入する」極限の緊張感を味わえる「メタルギア」シリーズの集大成となるコレクションの第1弾「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」や、パーティバトルゲーム「スーパーボンバーマンR 2」をはじめ、「悪魔城ドラキュラ」シリーズの過去3作品が収録された「Castlevania Advance Collection」などがセール対象になっている。

KONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」

ニンテンドーeショップ セール対象タイトル

開催期間:~10月9日23時59分まで

□マイニンテンドーストア KONAMI「ダウンロード版セール」のページ

PlayStation Store セール対象タイトル

開催期間:~10月9日23時59分まで

Steam Store セール対象タイトル

開催期間:~10月8日2時まで

□Steam KONAMI 「Publisher Sale」特設サイト

Xbox Microsoft Store セール対象タイトル

開催期間:~10月1日19時まで

□TOKYO GAME SHOW 2024 KONAMI特設サイト

※各タイトルのセール期間は、タイトルやストアごとに異なります。

※本セール情報は、日本国内向けです。

※PlayStation Plus会員限定割引の場合、割引を適用するには、PlayStation Plus加入済みのPlayStation Networkアカウントを使用してご購入をお願いします。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップ等をご確認ください。

