ラッパーのGottzが、3rdアルバム『Numbers』に収録の楽曲「Through The Hood feat. 018」のミュージックビデオ公開した。関連記事: KANDYTOWN、日本武道館で刻んだ完璧なエンディング 同作では、横浜を拠点に活動するスケートクルー”NEWSIDE”が参加。スケーター池田大亮を中心としたクルーのスケートスキルが披露された作品となっている。なお、現在アルバムのリリースツアーがスタートしており、10月からの大阪・名古屋公演を皮切りに全国各地で開催される。

<リリース情報>Gottz『Numbers』配信中https://linkco.re/TH7VFSg8=収録曲=1. All My Dogs / Prod. VLOT & Jeffreypaik2. Through The Hood ft. 018 / Prod. WATAPACHI3. On The Boards / Prod. Mellow in da street / Scratch. DJ Minnesotah4. Numbers Freestyle Pt.1 / Prod. nosh5. Money Trees ft. eyden, kohjiya / Prod. C.O.S.A.6. Pledge ft. MUD / Prod. C.O.S.A.7. More Better Life ft. Taiyoh / Prod. WATAPACHI & MY MADE8. Don't Know / Prod. J-ViewCycle9. Pt.2 / Prod. ZOT on The WAVE & Homunculu$10. Racks ft. Dony Joint / Prod. ZOT on The WAVE11. Soldiers ft. Kethug / Prod. WATAPACHI12. Broken Memories ft. (sic)boy / Prod. Xansei13. Lemonade ft.13ell / Prod. Mellow in da street14. Anthem / Prod. Neetz15. Drop Fate ft. ZEUS / Prod. Xansei16. Still Life ft. NORIKIYO / Prod. MET as MTHA217. All Smiles / Prod. ZOT on The WAVE & Ryuuki Beatz<ライブ情報>Numbers リリースライブ10月6日(日)大阪 GHOST10月11日(金)名古屋 YABAI11月3日(日)金沢 DOUBLE11月23日(土)仙台 CLUB SHAFT12月6日(金)広島 L212月7日(土)浜松 ZEN12月14(土)新潟 CLUB SEVEN