全治最大1年の大ケガを負ったGKテア・シュテーゲンが心境綴る「応援と愛に本当に感謝。強い気持ちでいられる」

バルセロナのGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが自身の公式SNSを更新した。22日に行われたラ・リーガ第6節ビジャレアル戦で、ハイボールを処理した後の着地の際に負傷したテア・シュテーゲン。診断の結果は右膝の膝蓋腱断裂となり、23日の手術を経て、全治は8カ月から最大1年の見込み。2024−25シーズン中の復帰は絶望的とされている。そんなテア・シュテーゲンは、24日に自身の公式SNSを更新。励ましのメッセージに対する感謝と、リハビリに向けた思いを綴ったブラウグラナの新カピタンは「バルセロナのファン、チームメイト、ライバル、クラブ、友人たち、日曜日から僕を応援してくれたこと、愛してくれたことに本当に感謝している。スタジアムで敬意を示してくれたビジャレアルのファンにもね。僕にとって、大きな意味を持つことになった。前向きに、強い気持ちでいられるからだ。今は回復に集中するよ。ありがとう!」と明かしている。

