óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¼Â¼Ì±Ç²è½Ð±é¡¡¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÇÉã¿ÆÌò¤Ë½éÄ©Àï¡ÖÆá¿Ü¤¯¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈª²ê°é¤¬¼ç±é¤·¡¢HiHi Jets¤Îºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢Èþ ¾¯Ç¯¤ÎÆá¿ÜÍºÅÐ¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¿¥»³¾°Âç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÆâÅÄßê²»¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê12·î6Æü¸ø³«¡Ë¤ÇÅ«ÌÚÍ¥»Ò¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¤Î½Ð±é¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºî´ÖÎ¶ÅÍ¤é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥ª¥¶¥¥¢¥¥é»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ØÊÌºý¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡ÙÏ¢ºÜ¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤È¿·¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦»å¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¶¥¤¥±¥á¥ó¤À¤±¤É¥¯¥»¶¯¤Ê4¿Í¤ÎÄï¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¿·À¸³èÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê»ÐÄï5¿Í¤Ç¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Èª±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡ã»å¡ä¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆº§¤òµ¡¤ËÀ®ÅÄ²È5¿Í»ÐÄï¤ÎÊì¿Æ¤È¤Ê¤ëÀ®ÅÄ¤µ¤Û¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅ«ÌÚ¡£»å¤äÀ®ÅÄ²È4·»Äï¤ò½ÀÏÂ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¡¢»å¤È¿·¤·¤¤Éã¤È¤Î½éÂÐÌÌ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë»å¤Î¸ª¤ËÎ¾¼ê¤òÍ¥¤·¤¯Åº¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¼¤ò»×¤¦Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¿´¾ð¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¡£¥Ë¥³¥Ã¤È¤·¤¿»þ¤Î¾Ð´é¤¬Èª¤Î¾Ð´é¤È¤É¤³¤«¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¡¢Í¥¤·¤¯Èþ¤·¤¤Êì¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤À¤±¤É¥¯¥»¤¬¶¯¤¤4¿Í·»Äï¡¦¸»¡Êºî´Ö¡Ë¡¢Íì¡ÊÆá¿Ü¡Ë¡¢É¢¡Ê¿¥»³¡Ë¡¢Îà¡ÊÆâÅÄ¡Ë¤Î¼ÂÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë»å¤È¤µ¤Û¤òÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÉã¿Æ¡¦À®ÅÄ·®¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀîÅç¡£¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È½é¤ÎÉã¿ÆÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡º¹¤·Æþ¤ì»ý»²¤Ç¡ÖÆá¿Ü¤¯¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤òÂçÇú¾Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á²ò¤±¡¢¸½¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Æá¿Ü¤È¤Ï¡¢ÀîÅçMC¤ÎTBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æá¿Ü¤¯¤ó¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ°Ê³°¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æá¿Ü¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§Å«ÌÚÍ¥»Ò
¿Íµ¤¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»å¤ò»Ï¤á4¿Í¤ÎÄï¤¿¤Á¤â¡¢¤¢¤ì¡©Ì¡²è¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ì¼¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾Ð
¢§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
Æá¿Ü¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ·à¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºî´ÖÎ¶ÅÍ¤é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥ª¥¶¥¥¢¥¥é»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ØÊÌºý¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡ÙÏ¢ºÜ¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤È¿·¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦»å¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¶¥¤¥±¥á¥ó¤À¤±¤É¥¯¥»¶¯¤Ê4¿Í¤ÎÄï¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¿·À¸³èÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê»ÐÄï5¿Í¤Ç¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤À¤±¤É¥¯¥»¤¬¶¯¤¤4¿Í·»Äï¡¦¸»¡Êºî´Ö¡Ë¡¢Íì¡ÊÆá¿Ü¡Ë¡¢É¢¡Ê¿¥»³¡Ë¡¢Îà¡ÊÆâÅÄ¡Ë¤Î¼ÂÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë»å¤È¤µ¤Û¤òÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÉã¿Æ¡¦À®ÅÄ·®¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀîÅç¡£¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È½é¤ÎÉã¿ÆÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡º¹¤·Æþ¤ì»ý»²¤Ç¡ÖÆá¿Ü¤¯¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤òÂçÇú¾Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á²ò¤±¡¢¸½¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Æá¿Ü¤È¤Ï¡¢ÀîÅçMC¤ÎTBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æá¿Ü¤¯¤ó¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ°Ê³°¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æá¿Ü¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§Å«ÌÚÍ¥»Ò
¿Íµ¤¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»å¤ò»Ï¤á4¿Í¤ÎÄï¤¿¤Á¤â¡¢¤¢¤ì¡©Ì¡²è¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ì¼¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾Ð
¢§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
Æá¿Ü¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ·à¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£