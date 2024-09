ベルメゾンから、ふっくら暖かい「ムーミン」デザインのマイクロファイバーリバーシブルこたつ布団が登場。

表と裏で印象が変わる、リバーシブル仕様だから、気分やお部屋の雰囲気に合わせてコーディネートできます!

ベルメゾン【ふっくら】マイクロファイバーのリバーシブルこたつ布団「ムーミン」

サイズ・価格:

・正方形(約200×200cm)13,900円(税込)

・長方形(約200×240cm)14,900円(税込)

製品重量(こたつ布団):正方形 約3.38kg、長方形 約3.85kg

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから「ムーミン」の世界に浸りながらあったか冬ごもりできる「マイクロファイバーのリバーシブルこたつ布団」が登場。

表と裏で印象の異なるリバーシブルデザインなので、お部屋の雰囲気や気分に合わせて使い分けできます☆

表は、ナチュラルで細かい柄を緻密に表現したデザイン。

「ムーミン」や「リトルミイ」「スナフキン」の心癒やされるアートが使用されています。

柔らかく、温かな雰囲気のイラストがポイントです。

裏は、シックかつ大胆な北欧テイストの柄。

メリハリの効いたデザインで、インテリアをがらりと変えたいときにもぴったりです!

正方形タイプと長方形タイプの2種類から選択でき、しっかり暖かい中わたはふっくら。

側地はなめらかなマイクロファイバー素材で、気持ちよく使えます☆

北欧テイストの「ムーミン」デザインが、あったか冬ごもりにぴったりのこたつ布団。

【ふっくら】マイクロファイバーのリバーシブルこたつ布団「ムーミン」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

