東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「オチェーアノ」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/オチェーアノ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの期間、“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「オチェーアノ」では、クリスマスらしい彩りの「ブッフェ」と「ディナーコース」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

価格:

大人 平日7,300円/土日祝日7,800円

中人(7〜12才)全日4,700円

小人(4〜6才)全日3,400円

※3才以下は無料です

提供時間帯:11:30〜21:00

・ブッフェ料理の提供は、営業終了時刻(入店終了時刻)の30分後までです。

・ご利用時間は120分となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ」

ブッフェ台には、種類豊富な地中海料理がずらりと並びます☆

リースや、キャンディケーンやヒイラギなどのクリスマスらしいモチーフのキュートなお料理に思わずうっとり。

そしてお料理には赤や緑などのクリスマスカラーがさりげなく使われているのもポイントです◎

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル(2024年11月8日〜)

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月19日

価格:16,500円

提供時間帯:ディナー

・ご利用時間は120分となります。

牛タンのタルティーヌと雲丹のフラン鮪のレアグリルとタラバ蟹のリース仕立て ポワローのブレゼと貝のエミュルション鱈のムニエルと白子のベニエ スモークポテトのエスプーマ平目のポシェと帆立貝のポワレ ソーテルヌソース鴨むね肉のロースト ルッコラのピュレとカシスソース 鴨もも肉ブレゼのクロケットを添えて または 和牛サーロインのグリルと根菜のガレット ベルシーソース 茸ソテーと柚子香るコンディメント赤い果実のムース バジルとシトラスのジェラートプティ・フールコーヒー または 紅茶

2024年11月8日〜2024年12月19日の期間にディナーの時間帯に提供される、「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル」

メインは、「鴨むね肉のロースト ルッコラのピュレとカシスソース 鴨もも肉ブレゼのクロケットを添えて」と「和牛サーロインのグリルと根菜のガレット ベルシーソース 茸ソテーと柚子香るコンディメント」の2種類から好きな方を選択☆

また、デザートプレートは赤や黄色、緑色のチェック柄がデコレーションされ、赤い果実のムースと、バジルとシトラスのジェラートでさっぱりといただけます。

お肉料理から魚介まで、盛りだくさんなコースです!

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル(2024年12月20日〜)

提供期間:2024年12月20日〜2024年12月25日

価格:16,500円

提供時間帯:ディナー

・“ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュは、1日の提供数に限りがあります。

・ご利用時間は120分となります。

牛タンのタルティーヌと雲丹のフラン鮪のレアグリルとタラバ蟹のリース仕立て ポワローのブレゼと貝のエミュルション鱈のムニエルと白子のベニエ スモークポテトのエスプーマ平目のポシェと帆立貝のポワレ ソーテルヌソース または “ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ オマール海老と甘鯛のパイ包み焼き アメリケーヌソース(別途2,000円)鴨むね肉のロースト ルッコラのピュレとカシスソース 鴨もも肉ブレゼのクロケットを添えて または 和牛サーロインのグリルと根菜のガレット ベルシーソース 茸ソテーと柚子香るコンディメント または “ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ 米沢牛フィレ肉のグリル マディラソース ほうれん草とモリーユ茸のエテュヴェと黒トリュフ(別途2,500円)赤い果実のムース バジルとシトラスのジェラートプティ・フールコーヒー または 紅茶

2024年12月20日〜2024年12月25日の期間にディナーの時間帯に提供される、「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル」

2024年11月8日〜2024年12月19日の期間で提供されている「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル」に、一部メニューが追加されます。

別途2,000円で、「平目のポシェと帆立貝のポワレ ソーテルヌソース」を「“ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ オマール海老と甘鯛のパイ包み焼き アメリケーヌソース」に変更が可能◎

パリッとしたパイの中に、肉厚のオマール海老と甘鯛がぎっしりと包まれていて、風味はもちろん食感も楽しめます。

さらにメインも別途2,500円で「“ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ 米沢牛フィレ肉のグリル マディラソース ほうれん草とモリーユ茸のエテュヴェと黒トリュフ」に変更が可能。

米沢牛フィレ肉のグリルとコクのあるマディラソースの相性が良く、黒トリュフの香りも堪能できます!

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

価格:1,500円

提供時間帯:ディナー

カシスシロップ、ラズベリーシロップ、レモンジュース、アイスティー、ジンジャーエール、赤スグリ、アラザン、オレンジ、レモン、セルフィーユ

2層になった「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

レモンジュースにアイスティーやジンジャエールがベースで、カシスシロップやラズベリーシロップで甘酸っぱさをプラスしています。

そして、セルフィーユと赤スグリのトッピングでクリスマスらしさを演出!

クリスマス気分を盛り上げてくれるのはもちろん、特別な日にもぴったりなブッフェやディナーコースにスペシャルドリンク。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/オチェーアノ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

