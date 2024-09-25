¡È°²ÌÓ¤Î²÷Â®ÇÏ¡É¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç½Õ½©¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGIÆ±Ç¯À©ÇÆÁÀ¤¦ ²áµî¤Î5Æ¬¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡©
¡¡»Ë¾å6Æ¬ÌÜ¤Î°Î¶È¤Ê¤ë¤«¡£º£Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë(²´5¡¢·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø±¹¼Ë)¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹(3ºÐ¾å¡¦GI¡¦¼Ç1200m)¤Ç½Õ½©¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGIÆ±Ç¯À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¤ÏÉãDark Angel¡¢ÊìMad About You¡¢Êì¤ÎÉãIndian Ridge¤Î·ìÅý¡£¤³¤³¤Þ¤Ç13Àï6¾¡¡£µÙ¤ßµÙ¤ß¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ÐÀ¤¤ÏÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢ºò½Õ¤Î½ÕÍëS¤Ç½é¤Î¥ªー¥×¥ó¾¡¤Á¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤«¤é¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë·òÆ®¤¹¤ë¤È¡¢º£½Õ¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤ÇGI½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹á¹ÁG1¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î11Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¹â¾¾µÜµÇ°¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Î½Õ½©¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGI¤òÆ±Ç¯¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢96Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¡¢01Ç¯¤Î¥È¥í¥Ã¥È¥¹¥¿ー¡¢09Ç¯¤Î¥íー¥ì¥ë¥²¥ì¥¤¥í¡¢13Ç¯¤Î¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡¢18Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ëー¥É¥ë¤ËÂ³¤¡¢6Æ¬ÌÜ¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç24Æ¬¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¡¢Ã£À®¤Ï5Æ¬¤Î¤ß¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¤Ë¤Ï¥Çー¥¿¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï5Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢ÌÆÇÏ¤Î¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤ò½ü¤¤¤¿4Æ¬¤Ï¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯5ºÐ²´ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÊÂ¤ßµï¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÍÞ¤¨¡¢°²ÌÓ¤Î²÷ÂÇÏ¤¬¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£