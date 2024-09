【TOKYO GAME SHOW SALE】セール期間:10月9日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Store(PSストア)にて「TOKYO GAME SHOW SALE」を開催している。セール期間は10月9日23時59分まで。

本セールでは、「ストリートファイター6」や「ARK: Survival Ascended」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、「ユニコーンオーバーロード」など、ゲームタイトル、DLC含めて計2577商品が対象となっている。

なお、一部の商品はセール期間が異なる場合があるため、購入の際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「TOKYO GAME SHOW SALE」セール対象商品(一部抜粋)

「ストリートファイター6」

価格:7,990円 → 3,995円(50%オフ)

□PSストア「ストリートファイター6」販売ページ

「ARK: Survival Ascended」

価格:6,380円 → 4,785円(25%オフ)

□PSストア「ARK: Survival Ascended」販売ページ

「龍が如く8 PS4 & PS5」

価格:9,780円 → 5,808円(40%オフ)

□PSストア「龍が如く8 PS4 & PS5」販売ページ

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

価格:9,878円 → 7,408円(25%オフ)

□PSストア「FINAL FANTASY VII REBIRTH」販売ページ

「ユニコーンオーバーロード PS4&PS5」

価格:8,778円 → 6,144円(30%オフ)

□PSストア「ユニコーンオーバーロード PS4&PS5」販売ページ

(C)CAPCOM

ARK: Survival Ascended (C)2024 Wildcard Studios. All rights reserved.

(C)SEGA

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C)ATLUS. (C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS and the ATLUS logo are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd.. SEGA, the SEGA logo and UNICORN OVERLORD are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.