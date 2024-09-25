¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤ÎºÇ¿·¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª100Æü´Ö¤ÎÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
Ä«¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤È»Ò¤É¤â¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ËèÆü¥Ð¥¿¥Ð¥¿²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä«¤´ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛReBaker¤Ë¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡Ö¥¦¡¼¥í¥ó¥°¥ì¡¼¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤ÎºÇ¿·¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖReBaker¡×¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¹¤áÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Ä«¤´ÈÓ¤ò¼ê·Ú¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢£ËèÆüÌòÎ©¤ÄReBaker¡ª¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡©
ReBaker¤Ï1ÉÃ¤´¤È¡¦1¡îÃ±°Ì¤Î²¹ÅÙÀ©¸æ¤Ë¤è¤ëÀäÌ¯¤Ê²ÐÆþ¤ì¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£»È¤¤Êý¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ó¡¢»þ´Ö¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£Áª¤Ù¤ë¥â¡¼¥É¤ÏÁ´Éô¤Ç5¼ïÎà¡ª
¡ü¥È¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥É¡§¿©¥Ñ¥ó¤ò¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤¿¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¡¼¥É¡£¼ª¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥ê»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥É¡§¥Ô¥¶¥È¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¥Á¡¼¥º¤òºÜ¤»¤¿¥È¡¼¥¹¥È¤ò¾Æ¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Á¡¼¥º¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¾¯¤·¤À¤±¾Ç¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ãæ¤Ï¥È¥í¥È¥í¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥Ù¥¤¥¯¥â¡¼¥É¡§¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¡¢ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥ó¤ò²¹¤á¤ë¥â¡¼¥É¡£É½ÌÌ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Õ¥é¥¤¥É¥â¡¼¥É¡§¤«¤éÍÈ¤²¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤ÎÍÈ¤²¤â¤Î¤ò²¹¤áÄ¾¤¹¤¿¤á¤ÎÍÈ¤²¤â¤ÎÀìÍÑ¥â¡¼¥É¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤µ¤Ã¤¯¤ê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ª¡¼¥Ö¥ó¥â¡¼¥É¡§Í½Ç®¤Ê¤·¤Ç¸ËÆâ¤¬240¡î¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¥â¡¼¥É¡£¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¤òºî¤ë¤È¤¤ä¤ªÌß¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Ä«¤´ÈÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÁÚºÚ¤ÎÍÈ¤²Êª¤ò²¹¤áÄ¾¤¹¤È¤¤ä½µËö¤Î¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ê¤É¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª1Âæ¤¢¤ë¤ÈÄ´Íý¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£ReBaker¤Ë¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡Ö¥¦¡¼¥í¥ó¥°¥ì¡¼¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤½¤ó¤ÊReBaker¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥¦¡¼¥í¥ó¥°¥ì¡¼¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç9·î12Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤¬100Æü´Ö¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ
¸½ºß¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Ç¤Ï¡¢ReBaker¤Î¿·¿§ÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î100Æü´ÖÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¡¦»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤È¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ØÆþÆü¤è¤ê100Æü°ÊÆâ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È¹ØÆþ¶â³Û¤òÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ØÆþÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î6Æü(¶â)¡Á12·î31Æü(²Ð)
¡üÊÖ¶â¼õÉÕ´ü¸Â¡§¹ØÆþÆü¤è¤ê100Æü°ÊÆâ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¡üÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§BALMUDA The Toaster ¡¿ BALMUDA The Toaster Pro ¡¿ ReBaker
BALMUDA The Toaster ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê·¿ÈÖ¡§K11A-BK¡Ë
BALMUDA The Toaster Pro ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê·¿ÈÖ¡§K11A-SE-BK¡Ë
ReBaker ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê·¿ÈÖ¡§KTT01JP-WH¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÈÅÅ¤â¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¡£¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤â¤·¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»î¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
100Æü´ÖÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜµ»ö¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿ReBaker ¤Î¤Û¤«¡¢ BALMUDA The Toaster ¤äBALMUDA The Toaster Pro¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤è¤¦¤«¡£
Ê¸¡áÉðÀîºÌ¹á
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛReBaker¤Ë¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡Ö¥¦¡¼¥í¥ó¥°¥ì¡¼¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤ÎºÇ¿·¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖReBaker¡×¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¹¤áÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Ä«¤´ÈÓ¤ò¼ê·Ú¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª
ReBaker¤Ï1ÉÃ¤´¤È¡¦1¡îÃ±°Ì¤Î²¹ÅÙÀ©¸æ¤Ë¤è¤ëÀäÌ¯¤Ê²ÐÆþ¤ì¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£»È¤¤Êý¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ó¡¢»þ´Ö¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£Áª¤Ù¤ë¥â¡¼¥É¤ÏÁ´Éô¤Ç5¼ïÎà¡ª
¡ü¥È¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥É¡§¿©¥Ñ¥ó¤ò¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤¿¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¡¼¥É¡£¼ª¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥ê»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥É¡§¥Ô¥¶¥È¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¥Á¡¼¥º¤òºÜ¤»¤¿¥È¡¼¥¹¥È¤ò¾Æ¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Á¡¼¥º¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¾¯¤·¤À¤±¾Ç¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ãæ¤Ï¥È¥í¥È¥í¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥Ù¥¤¥¯¥â¡¼¥É¡§¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¡¢ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥ó¤ò²¹¤á¤ë¥â¡¼¥É¡£É½ÌÌ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Õ¥é¥¤¥É¥â¡¼¥É¡§¤«¤éÍÈ¤²¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤ÎÍÈ¤²¤â¤Î¤ò²¹¤áÄ¾¤¹¤¿¤á¤ÎÍÈ¤²¤â¤ÎÀìÍÑ¥â¡¼¥É¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤µ¤Ã¤¯¤ê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ª¡¼¥Ö¥ó¥â¡¼¥É¡§Í½Ç®¤Ê¤·¤Ç¸ËÆâ¤¬240¡î¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¥â¡¼¥É¡£¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¤òºî¤ë¤È¤¤ä¤ªÌß¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Ä«¤´ÈÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÁÚºÚ¤ÎÍÈ¤²Êª¤ò²¹¤áÄ¾¤¹¤È¤¤ä½µËö¤Î¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ê¤É¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª1Âæ¤¢¤ë¤ÈÄ´Íý¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£ReBaker¤Ë¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡Ö¥¦¡¼¥í¥ó¥°¥ì¡¼¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤½¤ó¤ÊReBaker¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥¦¡¼¥í¥ó¥°¥ì¡¼¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç9·î12Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤¬100Æü´Ö¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ
¸½ºß¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Ç¤Ï¡¢ReBaker¤Î¿·¿§ÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î100Æü´ÖÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¡¦»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤È¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ØÆþÆü¤è¤ê100Æü°ÊÆâ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È¹ØÆþ¶â³Û¤òÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ØÆþÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î6Æü(¶â)¡Á12·î31Æü(²Ð)
¡üÊÖ¶â¼õÉÕ´ü¸Â¡§¹ØÆþÆü¤è¤ê100Æü°ÊÆâ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¡üÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§BALMUDA The Toaster ¡¿ BALMUDA The Toaster Pro ¡¿ ReBaker
BALMUDA The Toaster ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê·¿ÈÖ¡§K11A-BK¡Ë
BALMUDA The Toaster Pro ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê·¿ÈÖ¡§K11A-SE-BK¡Ë
ReBaker ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê·¿ÈÖ¡§KTT01JP-WH¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÈÅÅ¤â¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¡£¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤â¤·¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»î¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
100Æü´ÖÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜµ»ö¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿ReBaker ¤Î¤Û¤«¡¢ BALMUDA The Toaster ¤äBALMUDA The Toaster Pro¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤è¤¦¤«¡£
Ê¸¡áÉðÀîºÌ¹á