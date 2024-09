朝はやらなければならないことがたくさん!限られている時間の中で自分と子どもの準備に追われ、毎日バタバタ過ごしている……という方も多いのではないでしょうか。朝ご飯の支度も時間をかけず、簡単にできるものがあると便利ですよね。そんな方におすすめなのが、今回ご紹介するバルミューダの最新トースター「ReBaker」。ボタンひとつでさまざまな温め方ができるので、おいしい朝ご飯を手軽に用意できちゃうんです!

毎日役立つReBaker!どんなことができる?

ReBakerに限定カラー「ウーロングレー」が新たに登場!

期間限定で「トースター100日間の全額返金保証キャンペーン」を実施中!

BALMUDA The Toaster ブラック(型番:K11A-BK)

BALMUDA The Toaster Pro ブラック(型番:K11A-SE-BK)

ReBaker ホワイト(型番:KTT01JP-WH)

■毎日役立つReBaker!どんなことができる?ReBakerは1秒ごと・1℃単位の温度制御による絶妙な火入れで、できたてのおいしさを楽しめるトースターです。使い方はボタンを押してモードを選び、時間を設定するだけ。シンプルな操作方法なので、忙しい朝でも簡単に使えます。選べるモードは全部で5種類!●トーストモード:食パンをこんがりとしたきつね色に焼き上げてくれるモード。耳までサックリ仕上がります。●チーズトーストモード:ピザトーストなどチーズを載せたトーストを焼きたいときにぴったり。チーズの表面が少しだけ焦げた状態で、中はトロトロに仕上がります。●リベイクモード:クロワッサンやフランスパン、惣菜パンなど、買ってきた様々なパンを温めるモード。表面はパリッと中はふんわりアツアツに、まるで焼きたてのようなおいしさに仕上がります。●フライドモード:から揚げやコロッケなどの揚げものを温め直すための揚げもの専用モード。揚げたての香ばしさとさっくり感を取り戻してくれます。●オーブンモード:予熱なしで庫内が240℃に保たれるモード。マカロニグラタンを作るときやお餅を焼くときに便利です。朝ご飯だけでなく、買ってきたお惣菜の揚げ物を温め直すときや週末のお菓子作りなどでも大活躍!1台あると調理の幅が広がる、便利なトースターです。■ReBakerに限定カラー「ウーロングレー」が新たに登場!そんなReBakerはこれまでブラックとホワイトの2色展開でしたが、この度限定カラーの「ウーロングレー」が加わりました。落ち着いた深みのあるグレーが、キッチンをおしゃれにしてくれますよ。オンラインストアとバルミューダの各店舗で9月12日(木)より販売しているので、ぜひチェックしてみてくださいね!■期間限定でトースターシリーズが100日間お試しできるキャンペーンを実施中現在バルミューダでは、ReBakerの新色登場を記念して、期間限定で「トースターの100日間全額返金保証キャンペーン」を実施しています。このキャンペーンは、対象商品を購入・使用したあとに満足できなかった場合、購入日より100日以内に申し込むと購入金額を全額返金してくれるというものです。●購入対象期間:2024年9月6日(金)〜12月31日(火)●返金受付期限:購入日より100日以内のお申し込み●対象製品:BALMUDA The Toaster / BALMUDA The Toaster Pro / ReBakerBALMUDA The Toaster ブラック(型番:K11A-BK)BALMUDA The Toaster Pro ブラック(型番:K11A-SE-BK)ReBaker ホワイト(型番:KTT01JP-WH)気になる家電も「どのくらいおいしくなるの?」「我が家の生活スタイルに合う?」と考えると、購入に踏み切るには勇気がいるもの。自宅でゆっくり体験することができ、もしもおいしさに満足できなかった場合には全額返金してもらえるので、安心してお試しできます。100日間全額返金保証キャンペーンは、本記事てご紹介したReBaker のほか、 BALMUDA The Toaster やBALMUDA The Toaster Proも対象です。バルミューダのトースターが気になっていた方は、ぜひこの機会にお試ししてみてはいかがでしようか。文=武川彩香