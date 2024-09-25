Íê¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¢¥·¤Ë!? ¤À¤¬Ï¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤ò½Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¿¥ä¥ó¥¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°²Âô¤¯¤ó¤ËÎø¤ò¤·¤¿¦
¡Ø¥ä¥ó¥¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°²Âô¤¯¤ó¤ËÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ê¤¢¤±¤Ó/¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡¡½÷ÀÌ¡²è²È¡¦¤¿¤³¤ä¤´ÝÀèÀ¸¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Çºî²è¤¹¤ë¾å¡¢¥Ú¥ó¤¬ÃÙ¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬ÉÂµ¤¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤Î¶ì¼ê¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¡ª ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î¥ä¥ó¥¡¼¡¦°²Âô¤Ë¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤¹¤ë¤¿¤³¤ä¤´ÝÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯»Å»ö¤¬Â®¤¯¤ÆÎÁÍý¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡ª ¡ÖÈà¤Ï»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£°²Âô¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤óÈà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤Æ¡½¡½¡£Æü±¢½÷»Ò¡ß¥Ï¥¤¥¹¤Ú¥ä¥ó¥¡¼¤¯¤ó¤ÎÆÌ±ú¥é¥Ö¥³¥á¡Ø¥ä¥ó¥¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°²Âô¤¯¤ó¤ËÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥ä¥ó¥¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°²Âô¤¯¤ó¤ËÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
©Akebi/SQUARE ENIX
©Akebi/SQUARE ENIX
©Akebi/SQUARE ENIX