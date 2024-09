東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロードガーデン“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年11月8日から12月25日の期間、“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「シルクロードガーデン」でも、“ディズニー・クリスマス2024”をテーマにした「ディナーコース」と「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルドギフト

価格:15,000円

提供時間帯:ディナー

※このメニューは一部の料理を選べます。複数名で注文する際は、1グループにつき同一の料理をお選びください。(デザートを除く)

※このメニューのラストオーダーは21:00です。

※ご利用時間は120分となります。

鴨肉の蒸し煮 ルバーブソース 鱈白子の青山椒風味 クラゲとカナダホッキガイの胡麻和え鮑と中国ハムのスープズワイガニと帆立貝の炒め または 甘鯛の松笠揚げ マスタードソース または 海鮮の干し貝柱蕪あんかけ牛フィレ肉のソテー 枸杞の実ソース阿波尾鶏の炒飯 アオサあんとともに または イセエビと桜海老の和えそば(別途1,200円)祁門紅茶マスカルポーネムース ココナッツとピスタチオの焼き菓子 または 今月の特製杏仁豆腐(別途800円)

本格的な中華料理がコースで楽しめる「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルドギフト」

全5品にデザートプレートのコースになっていて、たくさんのお料理を堪能できます!

主菜は「牛フィレ肉のソテー 枸杞の実ソース」

プレートには緑色のお野菜も添えられ、牛フィレ肉の赤みが映えて、クリスマスらしい彩りも楽しめます。

デザートプレートの中央には“リルリンリン”とジンジャーブレッドマンのかわいいコンビが☆

「ココナッツとピスタチオの焼き菓子」は、さりげなくクリスマスツリーのかたちになっています。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ディナー

グリーンアップルシロップ、はっさくジュース、ゆずシロップ、ソーダ、ゆず、赤スグリ、チョコレート

ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

はっさくジュースやゆずシロップなどが入った柑橘系の爽やかな風味のドリンクです!

そして、グリーンアップルシロップとソーダのしゅわしゅわの炭酸がアクセントに。

ゆずや赤スグリ、星やステッキのチョコレートのデコレーションがクリスマスらしく、見た目もとってもかわいい◎

クリスマス気分をより盛り上げてくれる、本格的なコースメニューとかわいいドリンク。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロードガーデン“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

