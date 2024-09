7年ぶりに再始動を果たしたリンキン・パークが「Heavy Is The Crown」をリリースした。オンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」のWorlds 2024 アンセムに起用された新曲だ。「このアンセムを世界中のリーグ・オブ・レジェンド・コミュニティに届けるために、ライオット社とパートナーを組めたことは素晴らしい経験でした。この曲は、僕らの特徴的なサウンドを生かし、新鮮なエネルギーを注ぎ込んだ、僕らの新しい時代の本当のハイライトです。プレイヤーやファンがこの曲を体験できることをとても楽しみにしています」──マイク・シノダ

LINKIN PARK『FROM ZERO』



2024年11月15日配信リリースhttps://bit.ly/LP_FZ_JP*CD(輸入盤・日本盤)は後日詳細発表予定1. From Zero (Intro)2. The Emptiness Machine3. Cut The Bridge4. Heavy Is The Crown5. Over Each Other6. Casualty7. Overflow8. Two Faced9. Stained10. IGYEIH11. Good Things Go