フレデリックの対バンイベント<UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE ON->が9月22日、東京・Zepp Hanedaにて開催された。2014年にメジャーデビューしてから10周年の節目を迎えたフレデリックが、Zepp Hanedaを舞台に9月・10月・11月と3ヶ月連続で実施する対バンイベント<UMIMOYASU 2024 MOVE>。その第1弾となる<UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE ON->では、フレデリックと同世代の盟友・go!go!vanillasが対バンゲストとして登場。過去に何度もgo!go!vanillasのライブにフレデリックが客演してきたのに応えて、フレデリックがホストバンドとしてgo!go!vanillasを招いての競演がついに実現。互いの愛とリスペクトが熱く弾ける、最高の一夜だった。

リリース情報



Mini Album『CITRUS CURIO CITY』2024.11.20 Release初回限定盤A(CD+Blu-ray): ¥5,980(tax in)AZZS-160初回限定盤B(CD+DVD): ¥4,700(tax in)AZZS-161通常盤(CD): ¥2,200(tax in)AZCS-1130■CD収録曲「ペパーミントガム」「PEEK A BOO」「CYAN」(オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌)、最新曲「Happiness」に加え、さらに新曲4曲を含む全8曲収録■Blu-ray/DVD収録内容FREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “at Zepp Osaka Bayside(2023.12.16)Opening 01.熱帯夜 02.オワラセナイト 03.かなしいうれしい 04.他所のピラニア 05.SPAM生活06.ラベンダ 07.midnight creative drive 08.虜 09.オドループ 10.スキライズム11.銀河の果てに連れ去って! 12.スパークルダンサー 13.KITAKU BEATS 14.ジャンキー15.ペパーミントガム EN1.PEEK A BOO EN2.オンリーワンダー※Blu-rayにはFREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “ドキュメンタリーも収録