グレープストーンが展開する「東京ばな奈」から、ガチャ史上初となる、ディズニーとの共同スイーツがカプセルトイに登場!

「ミッキーマウス」が主役の“夢のスイーツ”をミニチュア化した『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。 スクイーズマスコット』が発売されます☆

グレープストーン ディズニー『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。 スクイーズマスコット』

発売日:2024年9月下旬以降順次

価格:1回 400円(税込)

サイズ:約8cm

種類:全6種

販売店舗:全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機、東京ばな奈のフラッグシップショップ「東京ばな奈s(東京駅一番街内)」

※東京ばな奈sでは納品され次第販売開始予定。数に限りがあるため無くなり次第終了です

グレープストーンの人気ブランド『東京ばな奈』から、ディズニーとの共同スイーツをモチーフにした『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。 スクイーズマスコット』が登場。

東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

そこから誕生した『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』が、見た目も感触も本物そっくりになってガチャに初登場します。

今回と展開されるスクイーズマスコットは、パッケージごとミニチュア化されているのもポイント。

東京ばな奈ガチャ史上初となる、ディズニーがテーマのカプセルトイです。

『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。 スクイーズマスコット』は、お菓子と同様に6種類の絵柄が登場。

そのかわいらしいパッケージをはじめ、ケーキの曲線をイメージさせるふっくらとしたスポンジの触り心地に至るまでをミニチュアサイズで再現したマスコットです。

さらに、パッケージ箱やオリジナルステッカーがプリントされたプレートも付属されます。

ほほえみミッキーマウス(パッケージプレート)

にっこり笑顔の「ミッキーマウス」をプリントした”ほほえみミッキーマウス”。

プレートには『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』のパッケージに描かれた「ミッキーマウス」のアートが使用されています。

ウインクミッキーマウス(ミッキーマウスプレート)

ウィンクしながら笑みを浮かべる「ミッキーマウス」をプリントした”ウインクミッキーマウス”。

ポップなカラーで仕上げられた「ミッキーマウス」を描いたプレートにも注目です。

びっくりミッキーマウス(ドナルドダックプレート)

目を閉じ、驚いた表情を見せる「ミッキーマウス」がかわいい”びっくりミッキーマウス”。

プレートには、シルクハットをかぶりウィンクする「ドナルドダック」がレイアウトされています。

ニコニコミッキーマウス(デイジーダックプレート)

大きなリボンとぱっちりとした目元が印象的な「デイジーダック」のプレート付きスクイーズマスコット。

”ニコニコミッキーマウス”のタイトル通り、満面の笑みを浮かべる「ミッキーマウス」がデザインされています。

横顔ミッキーマウス(グーフィープレート)

「ミッキーマウス」の横顔を描いた”横顔ミッキーマウス”。

プレートには、長い耳がトレードマークの「グーフィー」がプリントされています。

横顔ミニーマウス(ミニーマウスプレート)

「ミニーマウス」のお顔をプリントした”横顔ミニーマウス”バージョンもラインナップ。

「ミニーマウス」のプレートもセットになった、全種類コンプリートしたくなるディズニーグッズです。

「ミッキーマウス」が主役の“夢のスイーツ”をミニチュア化したカプセルトイ。

全国のカプセル自販機に2024年9月下旬以降順次登場する、グレープストーン『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。 スクイーズマスコット』の紹介でした☆

