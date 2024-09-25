¡ÚRIZIN¡ÛÇë¸¶µþÊ¿¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¸ø³«¡¡µ®½Å¤Ê¥×¥í½éÀï±ÇÁü¡¢Ê¿ËÜÏ¡¤äÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Î»î¹ç¤ò¸ì¤ë
¡¡29Æü³«ºÅ¤Î¡ØYogibo Presents RIZIN.48¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÇë¸¶µþÊ¿¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡Ø¡ÚSPOTLIGHT¡Û Episode Çë¸¶µþÊ¿¡Ù¤¬¡¢RIZIN¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÇë¸¶µþÊ¿¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ
¡¡U-NEXT¡¢¥Æ¥ì¶Ì¡¢RIZIN¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ëËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¡È³ú¤Þ¤»¸¤¡É¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËRIZIN¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Çë¸¶¤¬¡¢Ï¢¾¡¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£¤³¤Î²Æ¤«¤éÎý½¬µòÅÀ¤òÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Î¡ÖTRIBE TOKYO MMA¡×¤Ë°Ü¤·¤¿Çë¸¶¤ÎÎý½¬ÌÏÍÍ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡TRIBE¤Î·ã¤·¤¤Îý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡ØRIZIN.48¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëº´Æ£¾¸÷¡Êµíµ×°¼ÂÀÏº¤ÈÂÐÀï¡Ë¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦»Ñ¤â¡£¥¸¥à¤ÎÄ¹ÆîÎ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÀï¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇë¸¶¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ê¤êTRIBE¤ÎÎý½¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤ÈÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎý½¬Ë¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çë¸¶¤Îµ®½Å¤Ê¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î±ÇÁü¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎRIZIN¤Î»î¹ç¤â±ÇÁü¤â¸ø³«¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿2020Ç¯Âç¤ß¤½¤«¡ØRIZIN.26¡Ù¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡Ö¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ËÜÀþ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¤À¤¤¤Ö¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥·¥Ð¥¤Ë¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎºîÀï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÊ¿ËÜÀï¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¤¤ÄÀ¸°Õµ¤¤À¤«¤é¤·¤Ð¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤À¤¤¤ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ21Ç¯10·î¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Î»î¹ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥Ç¥«¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÌá¤»¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¹¶·â¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¤Î¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÄ«ÁÒÁª¼ê¤Ë¤Ï¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ«ÁÒ¤Î°úÂà¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡Çë¸¶¤¬¹âÌÚÎ¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÏÃÂê¤Î°ìÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥Èµé¤È¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¡ÈW¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î»î¹ç¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ØRIZIN.48¡Ù¤ÏU-NEXT¤ÎPPV¤ÇÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¡ü9·î29Æü¡ØYogibo presents RIZIN.48¡ÙÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¦Âè11»î¹ç¡¡¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶vs. ¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü
¡¦Âè10»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
°æ¾åÄ¾¼ùvs. ¥¥à¡¦¥¹¡¼¥Á¥ç¥ë
¡¦Âè9»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¸µÃ«Í§µ®vs. ÂÀÅÄÇ¦
¡¦Âè8»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿vs. ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ
¡¦Âè7»î¹ç¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
°Ëß·À±²Övs. ÀõÁÒ¥«¥ó¥Ê
¡¦Âè6»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé
µíµ×°¼ÂÀÏºvs. º´Æ£¾¸÷
¡¦Âè5»î¹ç¡¡¥é¥¤¥Èµé
ÌðÃÏÍ´²ðvs. ±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯
¡¦Âè4»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
Çë¸¶µþÊ¿vs. ¹âÌÚÎ¿
¡¦Âè3»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¶âÂÀÏºvs. ½©¸µ¶¯¿¿
¡¦Âè2»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µé
¿·°æ¾ævs. ¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼
¡¦Âè1»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯vs. ÌÚ²¼¥«¥é¥Æ
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÇë¸¶µþÊ¿¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ
¡¡U-NEXT¡¢¥Æ¥ì¶Ì¡¢RIZIN¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ëËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¡È³ú¤Þ¤»¸¤¡É¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËRIZIN¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Çë¸¶¤¬¡¢Ï¢¾¡¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£¤³¤Î²Æ¤«¤éÎý½¬µòÅÀ¤òÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Î¡ÖTRIBE TOKYO MMA¡×¤Ë°Ü¤·¤¿Çë¸¶¤ÎÎý½¬ÌÏÍÍ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çë¸¶¤Îµ®½Å¤Ê¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î±ÇÁü¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎRIZIN¤Î»î¹ç¤â±ÇÁü¤â¸ø³«¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿2020Ç¯Âç¤ß¤½¤«¡ØRIZIN.26¡Ù¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡Ö¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ËÜÀþ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¤À¤¤¤Ö¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥·¥Ð¥¤Ë¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎºîÀï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÊ¿ËÜÀï¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¤¤ÄÀ¸°Õµ¤¤À¤«¤é¤·¤Ð¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤À¤¤¤ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ21Ç¯10·î¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Î»î¹ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥Ç¥«¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÌá¤»¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¹¶·â¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¤Î¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÄ«ÁÒÁª¼ê¤Ë¤Ï¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ«ÁÒ¤Î°úÂà¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡Çë¸¶¤¬¹âÌÚÎ¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÏÃÂê¤Î°ìÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥Èµé¤È¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¡ÈW¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î»î¹ç¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ØRIZIN.48¡Ù¤ÏU-NEXT¤ÎPPV¤ÇÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¡ü9·î29Æü¡ØYogibo presents RIZIN.48¡ÙÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¦Âè11»î¹ç¡¡¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶vs. ¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü
¡¦Âè10»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
°æ¾åÄ¾¼ùvs. ¥¥à¡¦¥¹¡¼¥Á¥ç¥ë
¡¦Âè9»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¸µÃ«Í§µ®vs. ÂÀÅÄÇ¦
¡¦Âè8»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿vs. ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ
¡¦Âè7»î¹ç¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
°Ëß·À±²Övs. ÀõÁÒ¥«¥ó¥Ê
¡¦Âè6»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé
µíµ×°¼ÂÀÏºvs. º´Æ£¾¸÷
¡¦Âè5»î¹ç¡¡¥é¥¤¥Èµé
ÌðÃÏÍ´²ðvs. ±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯
¡¦Âè4»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
Çë¸¶µþÊ¿vs. ¹âÌÚÎ¿
¡¦Âè3»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¶âÂÀÏºvs. ½©¸µ¶¯¿¿
¡¦Âè2»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µé
¿·°æ¾ævs. ¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼
¡¦Âè1»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯vs. ÌÚ²¼¥«¥é¥Æ