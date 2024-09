【PSストア:2,000円以下セール】開催期間:10月9日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Store(PSストア)にて「2,000円以下セール」を開催している。期間は10月9日まで。

本セールでは期間中、「モンスターハンター」や「バイオハザード」、「龍が如く」シリーズなどが通常よりもお買い得価格で購入することができる。

また、ゲーム本編のほか、シーズンパスやDLCなどもラインナップ。なお、一部の商品はセール期間が異なる場合があるため、購入の際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

□PSストア「2,000円以下セール」のページ

セール対象商品(一部)

モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション

価格:3,990円 → 1,596円(60%OFF)

・ストアページ

モンスターハンターライズ + サンブレイク セット

価格:5,990円 → 1,976円(67%OFF)

・ストアページ

龍が如く0 誓いの場所

価格:4,180円 → 1,839円(56%OFF)

・ストアページ

龍が如く6 命の詩

価格:3,839円 → 1,689円(56%OFF)

・ストアページ

BIOHAZARD 6

価格:1,990円 → 497円(75%OFF)

・ストアページ

(C)CAPCOM CO., LTD. 2012, 2016 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SEGA