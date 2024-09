【アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム マウスパッド柄Ver.】2025年11月 発売予定価格 通常版:19,800円 スペシャル版:19,800円

あみあみとAniGiftは、フィギュア「アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム マウスパッド柄Ver.」を2025年11月に発売する。通販サイト「あみあみ」で予約を受け付けており、価格は通常版とスペシャル版共に各19,800円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より運送艦の樫野が着せ替え「湯上がりプレシュアタイム」の姿でフィギュア化したもの。あの話題になったダイナミックマウスパッドのイラストをモチーフに立体化している。

腰から太もも、足のムチムチ曲線は魅力的で、肩こりの原因かもしれない果実もボリューミーで再現しており、スペシャル版では通常版とは一部仕様が異なり、口で水着の紐を咥えてない造形、布製上着の仕様となっている。

なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでも、メーカー交換ができない。

「アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム マウスパッド柄Ver. -通常版-」

「アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム マウスパッド柄Ver. -スペシャル版-」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/6スケール サイズ:全高 約220mm(台座含まず) 素材:PVC、ABS仕様:塗装済み完成品 スケール:1/6スケール サイズ:全高 約220mm(台座含まず) 素材:PVC、ABS

(C) Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。