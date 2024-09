【(C)AbemaTV,Inc.】【Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com】

ABEMAは25日から30日までのMLBレギュラーシーズン、ロサンゼルス・ドジャース戦の残り6試合を全て生中継する。26日は、ドジャース VS パドレスのナ・リーグ西地区首位攻防戦を無料生中継。解説を元プロ野球選手の杉谷拳士が務める。

MLB2024年シーズンも残すところ、あと6日程。ナ・リーグ西地区首位の大谷翔平選手、山本由伸投手所属のロサンゼルス・ドジャースとゲーム差3で追いかける同地区2位のダルビッシュ有投手、松井裕樹投手所属のサンディエゴ・パドレスとの直接対決3連戦が行なわれる。

ABEMは、首位攻防の対パドレス戦を含むドジャースのレギュラーシーズン残り6試合を全て生中継。26日の2戦目は解説に杉谷拳士を迎え、無料で配信する。

MLBロサンゼルス・ドジャース戦「ABEMA」中継概要

・9月25日(水)

ドジャースVSパドレス/試合開始日時:午前11時10分~※無料

視聴URL:https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/9grpa126jbHm6F

・9月26日(木)

ドジャースVSパドレス/試合開始日時:午前11時10分~※無料

視聴URL:https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/9grpZPwtHjrrAB

・9月27日(金)

ドジャースVSパドレス/試合開始日時:午前11時10分~

視聴URL:https://abema.tv/live-event/e36a93ef-a466-4595-afb8-076b4c433f26

・9月28日(土)

ドジャースVSロッキーズ/試合開始日時:午前9時10分~※無料

視聴URL:https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/9grpa1EYgPhE9V

・9月29日(日)

ドジャースVSロッキーズ/試合開始日時:午前9時10分~

視聴URL:https://abema.tv/live-event/1ce11837-1976-4579-a44b-8293c5d97318

・9月30日(月)

ドジャースVSロッキーズ/試合開始日時:午前4時10分~

視聴URL:https://abema.tv/live-event/967549c7-e7b7-46b3-8997-708a88b86f27