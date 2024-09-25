11»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï102±ß¹â¤Î3Ëü8043±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤¬80.29±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡25Æü11»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ102.53±ß¡Ê0.27¡ó¡Ë¹â¤Î3Ëü8043.12±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï794¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï776¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï73¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò80.29±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥À¥¤¥¥ó <6367>¤¬32.20±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬27.62±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬11.47±ß¡¢°ÂÀîÅÅ <6506>¤¬11.15±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï58.84±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬19.35±ß¡¢¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó <4151>¤¬14.32±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬10.59±ß¡¢Åìµþ³¤¾å <8766>¤¬9.07±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ16¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ïµ¡³£¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÊÝ¸±¡¢¶ä¹Ô¡¢¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨11»þ0Ê¬3ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò80.29±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥À¥¤¥¥ó <6367>¤¬32.20±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬27.62±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬11.47±ß¡¢°ÂÀîÅÅ <6506>¤¬11.15±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï58.84±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬19.35±ß¡¢¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó <4151>¤¬14.32±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬10.59±ß¡¢Åìµþ³¤¾å <8766>¤¬9.07±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ16¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ïµ¡³£¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÊÝ¸±¡¢¶ä¹Ô¡¢¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨11»þ0Ê¬3ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹