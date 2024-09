ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、チーター柄がインパクトたっぷりな、ディズニーデザイン「ふわふわネックウォーマー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ふわふわネックウォーマー」ズートピア/クロウハウザー

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:約28(全長61)×17cm

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル95%、ポリウレタン5%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ズートピア』に登場する、ズートピア警察署の受付担当のチーター「クロウハウザー」をモチーフにしたネックウォーマー。

コンパクトサイズなのでバッグに入れて持ち歩くのにも最適です!

チーター柄がインパクトがあって、「クロウハウザー」のアートが施された刺繍ワッペンがキュートなアクセントになっています。

© Disney

「クロウハウザー」のお顔は大好物のドーナッツの中央に。

優しい表情にほっこりと癒されます☆

© Disney

表面は毛足が短いフェイクファー素材を使用しているのでふわふわ◎

© Disney

肌にあたる面は、光沢感があるなめらかな素材を使用しているので暖かく肌触りも快適です。

深みのあるブルーのカラーがチーター柄とかわいくマッチ!

© Disney

マグネットボタンで開閉できるので、着脱もスムーズにできます。

肌寒い日に首元に着用すればコーディネートのアクセントになること間違いなし!

チーター柄がインパクトたっぷりな、ディズニーデザイン「ふわふわネックウォーマー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

