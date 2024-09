ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、足を入れるとぬくぬくと心地良い、ディズニーデザイン「クッションマット・ミニ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「クッションマット・ミニ」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:約40cm×40cm×10cm

素材:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%、【中わた】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『シンデレラ』に登場する猫「ルシファー」デザインの足入れクッション。

足を入れるとぬくぬくと心地良く、冷える足先をそっと温めてくれます!

「ルシファー」はリラックスしたポーズで愛らしさ満点◎

背面には足跡やドット柄が施されています。

© Disney

さ底面に適度な厚みがあるので快適です。

上に座っても、抱きクッション代わりにしてもOK☆

© Disney

<素材アップ>

外側は光沢感のある素材を使用しています。

© Disney

内側はもこもこのボア素材。

汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔な状態をキープすることができます。

「ルシファー」ファン必見のインテリアアイテム。

足を入れるとぬくぬくと心地良い、ディズニーデザイン「クッションマット・ミニ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ルシファーのアートがインパクトたっぷり!ベルメゾン ディズニー「クッションマット・ミニ」 appeared first on Dtimes.