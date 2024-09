ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、前から見ても後ろから見ても可愛い、ディズニーデザイン「キルティングバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キルティングバッグ」ベイマックス

価格:4,990円(税込)

サイズ:約33(下部24)×26×12.5cm

重さ:約340g

ショルダー調節可、取り外し可

ショルダーベルト長さ:最短約87cm〜最長約131cm

持ち手の立ち上がり寸法:約14cm

素材:ポリエステル・合成皮革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」モチーフのキルティングバッグ。

白が基調なのでどのようなコーディネートにも合わせやすく、ふかふかしたキルティング生地が心地良い◎

「ベイマックス」のお顔の刺繍がさりげないのもおしゃれなポイントです。

後ろには真っ赤なハートのアップリケも。

白地に映えてキュートなアクセントになっています!

フェルト地のアップリケでぷっくりとしているのもキュート☆

<オープン時>

バッグはファスナー開閉で、中にはオープンポケットが2つに、ファスナー付きポケットが1つ。

出し入れ頻度の高い小物などを分けて収納できるので、整理もしやすく使い勝手抜群です。

さらに前面左右にもポケット付き!

前面ポケット内には柔らかな生地が使われ、このポケットに手を入れて持っても楽しい◎

ショルダーベルトは取り外し・長さ調節がOK!

トートバッグとしてもショルダーバッグとしても活躍します。

抱っこして持ちたくなる愛らしさ満点なバッグ。

前から見ても後ろから見ても可愛い、ディズニーデザイン「キルティングバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

