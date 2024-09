人気のキャラクターグッズや実用的な便利雑貨など、幅広いグッズを展開するセガプライズ。

今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「DC ACT/CUT プレミアムフィギュア“バットマン” 」を紹介します!

セガプライズ「DC ACT/CUT プレミアムフィギュア“バットマン” 」

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約17×17cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

多数のヒーローたちを輩出し、映画やコミックスで世界中から愛されている「DC」

「DC」の人気ヒーロー「バットマン」が、セガプライズのフィギュアコレクション、“ACT/CUT”に登場します!

“ACT/CUT”は、キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った、躍動感あふれる造形が魅力。

まるで、映画やコミックの世界から飛び出してきたような、存在感ある姿が再現されています。

迫力あるポージングは、まさしく「バットマン」そのもの!

筋肉質なボディは重厚さを感じられ、風になびくマントは躍動感たっぷりです。

マスクやスーツのシワも細かく表現されており、質感が感じられる仕上がり。

どの角度から見ても、見応えあるフィギュアとして立体化されています。

お部屋に飾れば目を引くこと間違いなしです!

背景や小物を組み合わせれば、自分だけのシチュエーションを再現可能。

ファンにはたまらない、「バットマン」の勇姿を切り取ったフィギュアです!

キャラクターが輝く瞬間を切り取ったフィギュアシリーズに「DC」作品のヒーロー「バットマン」がラインナップ。

セガプライズの「DC ACT/CUT プレミアムフィギュア“バットマン” 」は、2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

