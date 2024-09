ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年9月20日より順次投入される、「MARVEL スーパーラージぬいぐるみ “スパイダーマン”」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL スーパーラージぬいぐるみ “スパイダーマン”」

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約34×23×44cm

種類:全1種(スパイダーマン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

MARVELキャラクター「スパイダーマン」をデザインした大きなサイズのぬいぐるみがセガプライズに登場。

レッドとブルーを基調にしたスーツに張り巡らされたクモの巣が印象的なぬいぐるみです。

胸の中央にレイアウトされたクモのアイコンも注目ポイント。

まん丸フォルムの「スパイダーマン」がちょこんとお座りする姿がデザインされています。

抱き心地の良いサイズに仕上げられた、癒やし度満点なプライズです。

MARVELのスーパーヒーロー「スパイダーマン」をデザインした大きいサイズのぬいぐるみ!

セガプライズ「MARVEL スーパーラージぬいぐるみ “スパイダーマン”」は、全国のゲームセンターなどにて2024年9月20日より順次投入予定です。

