1937年(日本では1950年)に公開された『白雪姫』からこの夏公開されたディズニー&ピクサー最新作『インサイドヘッド2』のキャラクターまで、数多くのキャラクターが登場するのが「Reach for the Stars」の楽しいポイントの1つ。

『ラーヤと龍の王国』のシーン

なかでもピクサー映画で、 コロナ禍を受けDisney+での配信となった『あの夏のルカ』(2021年配信開始)や2021年劇場公開した『ラーヤと龍の王国』も登場!これらの作品は数10秒だけのシーンとなるのでお見逃しなく!



各シーンと登場キャラクターの一覧はこちら!

ティンカー・ベルがお城に魔法をかけるところからスタート

【オープニング】

ティンカー・ベル、ダンボ、ヘラクレスとペガサス、メリー・ポピンズ、アラジン、ジャスミン、プーさん、ベイマックス

【シーン1 『ヘラクレス』】

ヘラクレス、ゼウス、ペガサス、ハデス、メグ

【シーン2 『ウィッシュ』】

アーシャ、スター、バレンティノなど

【シーン3 『メリダとおそろしの森』】

メリダ、アンガス(馬)、鬼火

【シーン4 『あの夏のルカ』】

ルカ、アルベルト

【シーン5 『ラーヤと龍の王国』】

ラーヤ、シスーなど

【シーン6 『ミラベルと魔法だらけの家』】

ミラベル、ルイーサ

【シーン7 『ダンボ』】

ダンボ、ジャンボ、ティモシー、団長、ケイシー・ジュニア

【シーン8 『カールじいさんの空飛ぶ家』】

カールじいさん、ラッセル、ケヴィン、ダグ、エリー(声のみ:カールじいさん妻)

【シーン9 『アラジン』/プリンセスとプリンス達/『ウォーリー』】

●『アラジン』アラジン、ジャスミン

●『眠れる森の美女』オーロラ、フィリップ

●『シンデレラ』シンデレラ、プリンス

●『白雪姫』白雪姫、王子

●『美女と野獣』ベル、ビースト

●『プリンセスと魔法のキス』ティアナ★、ナヴィーン王子★

●『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル、フリン・ライダー

●『ウォーリー』ウォーリー、イヴ

※★のキャラクターは東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラム初登場

【シーン10 マーベル】

ロケット、グルート、フィル・コールソン(声のみ)、アイアンマン、ドクター・ストレンジ、ワスプ、アントマン、ソー、キャプテン・アメリカ、スカーレット・ウィッチ、ブラックパンサー、スター・ロード、キャプテン・マーベル

【シーン11 『ベイマックス』】

ベイマックス、モチ、ヒロ、フレッド、ゴー・ゴー、ワサビ、ハニー・レモン

【フィナーレ】

●『ヘラクレス』ヘラクレス、メグ

●『ウィッシュ』アーシャ、スター

●『メリー・ポピンズ』メリー・ポピンズ、バート

●『あの夏のルカ』ルカ、アルベルト

●『カールじいさんと空飛ぶ家』カールじいさん、ラッセル、ケヴィン、ダグ ●『ラーヤと龍の王国』ラーヤ、シスー★

●『くまのプーさん』プーさん、クリストファー・ロビン、ティガー、イーヨー、ピグレット、ラビット、オウル、カンガ、ルー

●『アラジン』アラジン、ジャスミン

●『ピーター・パン』ピーター・パン、ウェンディ、ジョン、マイケル

●『インサイドヘッド2』ヨロコビ、カナシミ、イカリ、ムカムカ、イイナー★、ハズカシ★、ビビリ、ダリィ★、シンパイ★

●『ダンボ』ダンボ ●「マーベル」アイアンマン、キャプテン・マーベル、ソー

●『トイ・ストーリー』ウッディ、バズ



映像に合わせて打ちあがるパイロと炎の演出

「Reach for the Stars」の最大の魅力は、シンデレラ城に投影されるプロジェクションマッピングに合わせパイロが打ちあがり、炎が燃え上がる演出のすごさ。シンデレラ城周辺の空間も作品の一部となるのです。

たとえば『メリダとおそろしの森』のシーンではメリダが放った矢が当たると火花が散ったり、「マーベル」のシーンではアイアンマンの手からレーザー光線が出るなど、さまざまな演出がショーの臨場感をUP。

炎も豪快に上がるので、遠目からでも熱さを感じます。シンデレラ城前の広場では本当に「熱っ!」と声を上げるほどでした。

また、ついついお城の正面に集中しがちですが、左右の塔にもキャラクターなどの映像が映し出されているので、余裕があればそちらもチェック!



↓↓↓パークチケット確約又は購入権利特典付施設・プランも!↓↓↓

ディズニーホテル|東京ディズニーリゾート®ホテル宿泊予約はこちら



よりショーを楽しむために

ダンボ サーカスのシーン

下調べなしで十分楽しめる「Reach for the Stars」。でも登場する作品をチェックしておくと、「あ、あのシーンだ!」と気づけたり、かかった音楽も口ずさめたりして、より楽しめそう。

ウィッシュのワンシーン

すべての映画をチェックするのは大変なので、長めのシーンで展開する『ヘラクレス』、『ウィッシュ』、『ミラベルと魔法だらけの家』、『カールじいさんの空飛ぶ家』、『ベイマックス』などを見ておけば◎。



シンデレラ城前の観賞エリアで見るには

プリンセスと魔法のキス

プラザ周辺など、自由に観賞できる場所もあるけれど、シンデレラ城前の広場やプラザ中央の花壇前は、「ディズニー・プレミアアクセス」(入園当日、公式アプリから購入できるチケット)、「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」(宿泊とパークチケットなどがセットになったオフィシャルの宿泊プラン)、「ファンダフル・ディズニー」(有料オフィシャルファンクラブ)の対象の観賞エリアに。

なかでも「ディズニー・プレミアアクセス」の観賞位置はあらかじめ指定されているので、指定された時間に会場へ行けばOK。長時間待つことなく見られるのでおすすめです。

「Reach for the Stars」の「ディズニー・プレミアアクセス」は1回1人2500円。パークチケット1枚につき1人分購入できます。詳しい購入方法は公式サイトをチェック!



ショー関連のグッズも販売中

ファンタジーランドにある「キングダムトレジャー」

シンデレラ城裏にあるショップ「キングダム・トレジャー」では「Reach for the Stars」のスペシャルグッズを販売中。これから使えるブランケットやキャップなど、全11アイテムが登場!

●「Reach for the Stars」のグッズ詳細はこちら

たくさんのキャラクターが登場するエンターテイメントですが、ミッキーの登場はなし。でも隠れミッキーは見つけられるので、ぜひ探してみてくださいね!

臨場感あふれるこのショーは、生で楽しむのがおすすめです。「ウィークナイトパスポート」を使って夕方から入園しても観賞できるので、ぜひ東京ディズニーランドへおでかけして最新のエンターテイメントを体感してください。



■東京ディズニーランド「Reach for the Stars」

(とうきょうでぃずにーらんど「りーち ふぉー ざ すたーず」)

期間:2024年9月20日(金)〜

公演回数:1日1〜2回 ※公演時間は公式サイトで確認を

公演時間:約20分

公演場所:シンデレラ城前(キャッスルフォアコート)

住所:千葉県浦安市舞浜

営業時間:9〜21時 ※変更になる場合があります

料金:1デーパスポート7900円〜1万900円

「ウィークナイトパスポート」4500円〜6200円 ※平日17時以降の入園可能

「アーリーイブニングパスポート」6500円〜8700円 ※休日15時以降の入園可能

定休日:無休



↓↓↓パークチケット確約又は購入権利特典付施設・プランも!↓↓↓

ディズニーホテル|東京ディズニーリゾート®ホテル宿泊予約はこちら



PHOTO:山田凌也、田島暁美

TEXT:田島暁美



●エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

●価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

© Disney

© Disney/Pixar

© 2024 MARVEL

Winnie the Pooh characters:© Disney. Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.