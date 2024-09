Kaspersky Labは9月23日(現地時間)、「Necro Trojan infiltrates Google Play and Spotify and WhatsApp mods|Securelist」において、Google Playで配布されているアプリからトロイの木馬「Necro」を発見したと報じた。マルウェアを含むアプリは「Wuta Camera - Nice Shot Always」および「Max Browser-Private & Security」の2つで、総ダウンロード数は合計で1,100万回以上とされる。

Necro Trojan infiltrates Google Play and Spotify and WhatsApp mods|Securelist○マルウェアが混入していたアプリの概要マルウェアが混入していたアプリおよびバージョンは次のとおり。Wuta Camera - Nice Shot Always 6.3.2.148から6.3.7.138未満のバージョンMax Browser-Private & Security 1.2.0およびこれ以降のバージョンGoogle PlayのWuta Cameraアプリページ○マルウェアが除去されたアプリマルウェアを除去したとされるアプリおよびバージョンは次のとおり。Wuta Camera - Nice Shot Always 6.3.7.138○マルウェア配布の原因これらアプリは複数の広告モジュールを統合した「AdsRun」と呼ばれるソフトウェア開発キット(SDK: Software Development Kit)を採用。AdsRunは初期化時に「Coral SDK」と呼ばれるモジュールを初期化するが、このモジュールがマルウェアローダーとされる。つまり、アプリの開発者は独自の広告配信システムを導入しようとして、悪意のあるSDKを導入したことになる。これはサプライチェーン攻撃と呼ばれる攻撃手法で、外部ソフトウェアを十分に監査せずに採用することで発生する。○トロイの木馬「Necro」の概要マルウェアローダーはコマンド&コントロール(C2: Command and Control)サーバから画像ファイルをダウンロードする。この画像ファイルにはステガノグラフィーによるマルウェアの埋め込みがなされており、セキュリティソリューションの検出を回避する。マルウェアローダーはダウンロードした画像ファイルからトロイの木馬「Necro」を抽出して実行する。Necroには少なくとも次の機能があるとされる。非表示広告の表示および操作任意のDEXファイルのダウンロードおよび実行アプリのインストール非表示WebViewを構築し、任意のリンクアクセスおよびJavaScriptの実行有料サービスに加入ネットワークトンネルの構築○影響と対策Kaspersky Labの調査によると、2024年8月26日から9月15日まで、同社のセキュリティソリューションによりNecroの感染を1万件以上阻止したという。国別の統計ではロシア、ブラジル、ベトナムのユーザーが影響を多く受けたとのこと。2024年8月26日から9月15日までの国別Necro感染阻止件数 引用:KasperskyWuta Cameraはマルウェア混入の報告を受けて修正バージョンを公開した。Kasperskyは当該アプリを使用しているユーザーに対し、アプリを最新バージョンにアップデートすることを推奨している。なお、Max Browserは報告後にストアから削除された。そのため、Max Browserはアンインストールすることが推奨されている。非公式ストアから配布されている複数のアプリからもNecroが発見されており、影響を軽減するためアプリはGoogle Playまたは公式サイトからのみダウンロードすることが望まれている。