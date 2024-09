13世紀の元寇を題材にして日本の対馬と壱岐を舞台としたゲーム「Ghost of Tsushima」を開発したSucker Punch Productionsの新作「Ghost of Yōtei」が2025年にリリースされることが、PlayStationの新作発表会「State of Play」で発表されました。Ghost of Yōtei is coming in 2025 - PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2024/09/24/ghost-of-yotei-is-coming-in-2025/Ghost of Yōtei - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube舞台は1603年の北海道、羊蹄山。手配書に書かれているのは28〜29歳の女性。男の目の前に現れたのは、手配書にある通りの女。主人公の名前は「アツ」羊蹄山裾野に広がる原野を、ウマと共に走り抜けます北海道の豊かな自然が色彩豊かな四季を描きます。荒くれ共が集まる居酒屋女は背中に三味線を背負っています。深い雪山を進んでいくのも、舞台が北海道ならでは。賞金首になっているため、行く先々で襲われることも。前作になかった新しい武器も用意されている模様。例えば鎖鎌。前作「Ghost of Tsushima」は鎌倉時代の元寇が舞台となっていたので、まだ銃が登場していませんでしたが、今作は江戸時代が始まる1603年が舞台なので、すでに銃が日本に伝来しています。「Ghost of Yōtei」は2025年発売予定です。ソニー・インタラクティブエンタテインメントは「本作はSucker Punch Productionsにとって、PlayStation 5向けに一から作り上げた初めてのゲームです。『Ghost of Tsushima』で確立したビジュアルの土台をベースに、よりリアルな世界観を実現できることに興奮しています。遠くまで見渡せる広大な視界や、星やオーロラがきらめくまったく新しい空、草木に吹く風によるよりリアルな動きなど、今後さらに改良を加えていきます。新しい舞台は、新しいメカニズムやゲームプレイの改善、さらには新しい武器を導入する機会も与えてくれます」と述べています。