タレントの知花くらら(42)が25日、自身のインスタグラムを更新。設計に携わった自宅のキッチンを披露した。

2級建築士の免許を持っている知花。「大好きになれるキッチンをこうして形にできたことが、今は何より嬉しい」とお気に入りのキッチンで撮影した写真を公開した。

「4年前、建築を学び始めたのは、40代への準備のつもりだった」と知花。「『Today is the first day of the rest of your life.』今日という日は、残りの人生の最初の日」と記した。

「そう考えるともっとわくわくできそうな気がするね。みなさまどうぞ素敵な秋の夜長を」とつづった。

この投稿に、ファンからは「ステキなキッチン 随所にこだわりが見えます!」「少しずつ、家を公開されてますがどこを切り取っても素敵ですね」「お洒落なお店みたいで素敵です」「手作りで作ったのは思い出が残って良いですよね」などの声が集まっている。

知花は2022年12月の投稿で二級建築士の試験に合格したことを報告。今年4月には「自邸リノベーション。あと少し」と、壁や照明が個性的な内装の様子を披露。8月には自宅のリノベーションが完了したことを明かしていた。

知花は2006年、ミス・ユニバース日本代表に選出され、世界大会で2位に。芸能活動を続ける一方で、俳優の上山竜治と17年10月に結婚。19年10月に第1子女児が誕生、21年7月に第2子女児を出産した。