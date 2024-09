【週刊少年サンデー 2024年44号】9月25日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年44号」を本日9月25日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されており、表紙と巻頭グラビアを日向坂46の正源司陽子さんが飾る。

今号の巻頭カラーは、単行本28巻の発売を記念して「魔王城でおやすみ」が登場。センターカラーには、「MAO」、「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」が掲載されている。なお、「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」は、アニメ化続報についての情報も紹介される。

