Magnetic Adapter Ring HT100IV-S52-M95

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、100mm幅の角型フィルターホルダー「HT100IV」シリーズに対応するマグネット式アダプターリングに新サイズを追加した。価格は5,480円（77mmのみ4,980円）。

HT100IVシリーズは、専用マグネットフィルターと専用マグネットアダプターリングで構成。100mm幅の角型フィルターが使えるだけでなく、素早い着脱を可能とするマグネットフィルターの運用に対応する。

対応製品としては、82mmと95mmのアダプターリングが発売済み（いずれも5,480円）だが、ステップアップリングを使用せず、直接装着が可能な小口径のアダプターリングを求める声があったことから、今回の5サイズを発売することになった。

Magnetic Adapter Ring HT100IV-S52-M95：5,480円 Magnetic Adapter Ring HT100IV-S55-M95：5,480円 Magnetic Adapter Ring HT100IV-S58-M95：5,480円 Magnetic Adapter Ring HT100IV-S62-M95：5,480円 Magnetic Adapter Ring HT100IV-S77-M95：4,980円