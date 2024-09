JO1、9thシングル「WHERE DO WE GO」発売記念で“レッドカーペット”が東京・大阪に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Spotifyビデオポッドキャスト番組『JO1MATCHA TIME Video Podcast』シーズン2の配信もスタート!

JO1が10月2日にリリースする9thシングル「WHERE DO WE GO」を盛り上げる企画として、東京・大阪で体験イベント『#JO1s_RedCarpet』を開催することが決定した。

今作、「WHERE DO WE GO」には、「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」というメッセージが込められており、9月9日からJO1公式YouTubeにて先行公開したMVでは、自信を持って未来に向かって堂々と進む姿を、ハワイの雄大な自然のなかで撮影し表現。MVは現在1,000万回再生を突破し、その勢いは止まらない。

このMVにも登場する“レッドカーペット”。さらに、シングルのリリース日に向けて毎日カウントダウン形式で公開されているSNS動画でも、JO1メンバーたちがレッドカーペットを歩く姿が見られるなど、作品のキーワードとなっている“レッドカーペッド”にちなんで、あらたなイベントが開催される。

体験イベント『#JO1s_RedCarpet』では、イベントスペースに大きなレッドカーペットが登場。レッドカーペット前ではプロのカメラマンが待機し、参加者の姿を撮影する。会場スタッフもタキシードを着用し、誰でも歩くだけで“主役”になれる特別な空間となっている。

このイベントは、10月5日・6日に大阪・なんばCITY、6日は東京のどこかでもサプライズ開催を予定している。

さらに、前作「HITCHHIKER」のリリース時にSpotifyにて配信されたビデオポッドキャスト番組『JO1MATCHA TIME Video Podcast』のシーズン2も、9月25日より配信がスタートした。こちらは、Spotifyのみで視聴可能なオリジナルコンテンツ。世界中のリスナーが楽めるよう、日本語音声に英語字幕付きで、全世界180以上の国と地域で配信予定だ。

シーズン2は全5話構成で、メンバーの大平祥生、川尻 蓮、木全翔也、豆原一成の4名が出演。お抹茶をたしなみながら自己紹介や、9thシングル「WHERE DO WE GO」についてたっぷり語り合うなど、見応えのある番組となっている。

イベント情報

『#JO1s_RedCarpet』

10/05(土)大阪・なんばCITY

10/06(日)大阪・なんばCITY、東京・某所

番組情報

Spotify『JO1 MATCHA TIME Video Podcast』

EPISODE1:09/25(水)7:00

EPISODE2:10/02(水)7:00

EPISODE3:10/09(水)7:00

EPISODE4:10/16(水)7:00

EPISODE5:10/23(水)7:00

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

『JO1 MATCHA TIME Video Podcast』

https://spoti.fi/JO1_MATCHATIME

9thシングル「WHERE DO WE GO」特設サイト

https://jo1.jp/feature/wheredowego

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/