¥Þ¥ó£Ã¡¡¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¥í¥É¥ê¤ÎÂåÌò¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÆ±Î½¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤ò³ÍÆÀ¤«
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤Ï¼çÎÏ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Í£Æ¥í¥É¥ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¶ÛµÞÊä¶¯¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Å£Á£Í£Ô£Á£Ì£Ë¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡×¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥É¥ê¤Ï¡¢£²£²Æü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡Öº£µ¨ÀäË¾¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖºÇ½ÅÍ×Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ó£Ã¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢Èà¤ÎÉÔºß¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¡×¤È¤·¡Ö¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊä¶¯¸õÊä¤Î°ì¿Í¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆ±¹ñÂåÉ½£Í£Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¡£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÆþ¤ê¤òµñÈÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍèÇ¯£±·î²ò¶Ø¤È¤Ê¤ëÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎºÆ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Þ¥ó£Ã¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Í£Æ¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î£Í£Æ¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¤âÂåÌò¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£