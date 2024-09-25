ÂçÃ«¡Ö¿·¥ë¡¼¥ëÆ³Æþ¡×¤Ê¤éÆóÅáÎ®´°Á´Éü³è¤ËÄÉ¤¤É÷¡ªÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡ÖºÇÄã6¥¤¥Ë¥ó¥°¡×Íèµ¨¤Ë¤âµÁÌ³²½¤Ø
¡¡±¦Éª¿ÙÂÓ½¤Éü¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÅê¼êÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬½çÄ´¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÂçÃ«¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î·üÇ°¡Ä¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¥«¥Ö¥ì¥é¤â¶ì¤·¤ó¤À
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤ÆÅêµåÎý½¬ºÆ³«¸å¡¢ºÇÂ¿¤Î30µå¤òÅê¤²¡¢µåÂ®¤â150¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î»Å¾å¤¬¤ê¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÆüËÜ³«ËëÀï¡Ê3·î18¡¢19Æü=Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®Éüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡¼50¡×¡Ê50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡Ë¤òÃ£À®¡£¡Ö53¡¼55¡×¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï¤¢¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡Ê1915¡Á18Ç¯¡Ë¤Ë¼¡¤°3ÅÙÌÜ¤Î¡Ö2¥±¥¿¾¡Íø¡¢2¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÃ«¤ËÍÍø¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤òºÇÄã6²ó¡Ê4¼ºÅÀ°Ê¾å¡¢¸Î¾ã¤Î¾ì¹ç¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¿·¥ë¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢µåÂ®¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢160ÁÁ°¸å¤ÎµåÂ®¤òÉð´ï¤ËºÇ½é¤«¤éÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸ª¡¢Éª¤ò¸Î¾ã¤¹¤ëÅê¼ê¤¬Áý²Ã¡£MLB¤ÏºÇÄã6¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤òµÁÌ³²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Åê¼ê¤ÏµåÂ®¤ËÍê¤é¤º¤ËÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²È´¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½øÈ×¤«¤é160¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤É¡¢½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¿´¿È¤Î¾ÃÌ×¤¬·ã¤·¤¤ÆóÅáÎ®¤ÎÉéÃ´¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÅê¼êÆ±ÍÍ¡¢µåÂ®¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÉª¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÈ¯¤¬5²ó¤ò¤â¤¿¤º¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¾ì¹ç¡Ê4¼ºÅÀ°Ê¾å¡¢¸Î¾ã¤Î¾ì¹ç¤Ï½ü¤¯¡Ë¡¢DH¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ëµ¬Äê¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ëÁ°¤Ë4¼ºÅÀ°Ê¾å¤òµÊ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð5²ó100µå¤òÅê¤²¤Æ3¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¸å¤âDH¤Ç½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»à³èÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÅÐÈÄ»þ¤Ë1ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ÆÅêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ê±¦Éª¤¬¡ËÆ±¤¸¾É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¡×¤ÈÅê¼êÃÇÇ°¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥ë¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÉü³è¡¢·ÑÂ³¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤ä¥«¥Ö¥ì¥é¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ê¤É¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£ÂçÃ«¤Î¡ÖÅ¨¡×¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£