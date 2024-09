大自然の魅力にあふれる北海道を楽しめる！NEXCO東日本北海道支社「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」

NEXCO東日本北海道支社は、ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」(B期間)の令和6年10月〜令和7年3月利用開始分を販売中です。

NEXCO東日本北海道支社「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」

NEXCO東日本北海道支社は、ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」(B期間)の令和6年10月〜令和7年3月利用開始分を販売中。

今回、当初令和6年12月1日としていた利用開始日を、お客さまからの要望を踏まえ、10月1日に前倒します。

「道トク」を利用して大自然の魅力にあふれる北海道を楽しめます。

なお、令和6年12月6日(金)までは、ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす A期間」(北海道内すべての高速道路が乗り降り自由・対象期間 令和6年4月1日(月)〜令和6年12月6日(金))を利用可能です。

1. ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」(B期間)とは

北海道内の対象エリアの高速道路が定額で乗り降り自由となる、ETC車限定の割引商品です。

令和6年10月〜令和7年3月は北海道内3エリアの高速道路が2日間から3日間、対象エリアの高速道路が定額で乗り降り自由となります。

2. 対象期間

令和6年10月1日(火)〜令和7年4月2日(水)

※最終利用開始日は3月31日(月)です。

4月1日(火)以降はお申込みできません。

※令和6年12月26日(木)〜令和7年1月5日(日)を除きます。

3. 対象エリア・販売価格

対象エリア:「道北」・「道東」・「道南」エリア内の高速道路が乗り降り自由

販売価格(「道北」・「道東」・「道南」の3プラン共通)

2日間:普通車 6,100円/軽自動車等 4,900円

3日間:普通車 7,100円/軽自動車等 5,700円

4. 申し込み方法

申し込み受付は、2024年9月5日(木)14時から開始しました。

利用開始までに「ドラぷら」からお申し込みください。

高速道路のご走行前であれば、当日でもお申し込みできます。

(ドラぷらURL: https://www.driveplaza.com/etc/drawari/hokkaido/ )

■地域振興に向けた取組み

NEXCO東日本北海道支社は、「道トク」を通して北海道の観光や経済の活性化に寄与すべく、様々な取組みを行っています。

1. おトクな利用特典で沿線地域での観光・消費を活性化

北海道内各地の事業者様のご協力のもと、高速道路を降りて立ち寄りたくなる利用者限定特典を用意されました。

特典1 シーニックバイウェイ北海道の各ルートにある施設で日帰り入浴割引などのサービス

特典2 対象の道内宿泊施設・周辺施設で特別プランを用意

特典3 アウトレットを含む道内商業施設で割引などのサービス

特典4 対象レンタカー会社でノベルティプレゼントなどのサービス

特典5 道外就航フェリー・対象遊覧船・離島航路フェリーに割引価格でのご乗船などのサービス

特典6 道内の飲食店等で嬉しいサービスが受けられる地域寄り道特典

※特典施設と利用条件は、以下専用ページを確認してください。

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/hokkaido/tokuten2024.html

※特典施設は変更となる場合があります。

2. 抽選でカタログギフトが当たる!アンケートプレゼント

「道トク」B期間を利用後にアンケートにお答えいただくと、抽選で計40名さまに、4,000円相当の北海道の特産品を集めたカタログギフト「北海道七つ星ギフト」が当たります。

雄大な自然が育んだ北海道のグルメを、旅の想い出とともにご自宅で楽しむチャンスです。

3. 北海道スマホスタンプラリー2024との連携でさらに楽しく!

令和7年3月20日まで、「北海道スマホスタンプラリー2024」を開催中です。

「道トク」を利用いただき、「北海道スマホスタンプラリー2024」で道内高速道路のSA・PAスタンプを3個集めた方のみご応募いただける、「ドラ割」賞も用意されています。

4. ワクワクする北海道の旅にでかけよう。

「北海道ドライブガイド」

北海道内のドライブ観光を促進することを目的に、「北海道ドライブガイド」を発行し、北海道内のSA・PA、道の駅、新千歳空港などで無料配布しています。

「北海道ドライブガイド」は、北海道内各地の飲食店や観光施設、高速道路における緊急時の対処方法など、ドライブに役立つ情報を掲載したコンパクトな情報冊子です。

PCやスマートフォンなどから無料で閲覧できるWEB版も用意されています。

本誌またはWEB版の画面を提示することで、掲載施設で割引などの特典を受けることができます。

■利用の注意

1. 利用上の注意点

(1) 冬季の北海道の高速道路は、天候が急変し、降雪などにより通行止めになることがあります。

本商品利用開始後の解約・返金はいたしかねますので、走行前に気象情報・交通情報をよくご確認のうえご出発ください。

高速道路走行前であれば、解約は可能です。

(2) お申し込みのプランの対象区間を越えて走行した場合、対象区間外の走行については、本商品の料金とは別に通常の料金が請求されます。

お申し込みのプランの対象区間をよく確認してください。

(3) 複数のプランを重複してお申し込みいただいた場合、各プランの対象区間を一度でも走行すると、複数のプランの料金が請求されます。

複数のプランをお申し込みの際は十分にご注意ください。

(4) 利用期間内の通行料金が「道トク」の料金に満たなかった場合でも、その差額は返金しません。

なお、利用の距離や時間帯によっては、「道トク」を利用するよりも、ETC割引を利用する方が割安となる場合がありますので、十分検討のうえお申し込みください。

2. 冬の安全運転のお願い

(1) 昼夜の気温差や降雪などにより、路面状況が急激に変化することがあります。

気象・路面の状況に応じた安全運転を心がけ、冬用タイヤの装着などの車両の冬装備をお早めに行ってください。

(2) 冬用タイヤへの交換の時期には脱輪が発生しやすくなります。

ナットの締め方に緩みが無いか確認するとともに、交換したタイヤの空気圧も補充いただき、脱輪事故防止やタイヤバースト防止に努めていただきますよう、ご協力をお願いします。

(3) 雪道では、少しの運転操作ミスで車の制御を失います。

「急ハンドル」・「急加速」・「急ブレーキ」などの「急」のつく操作を控え、慎重な運転を心がけてください。

(4) 想定外の吹雪や地吹雪に巻き込まれることを防ぐためにも、ご旅行当日だけでなく、数日前からの情報収集が大切です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大自然の魅力にあふれる北海道を楽しめる!NEXCO東日本北海道支社「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」 appeared first on Dtimes.