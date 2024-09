東京ミッドタウン八重洲は10月5日〜27日、TOKYO INSTITUTE of PHOTOGRAPHY主催による写真祭「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2024」を開催する。「T3 PHOTO FESTIVAL 2024」メインビジュアル同企画では、サンフランシスコ近代美術館名誉キュレーター サンドラ・フィリップスが監修する特別展示「New Japanese Photography in New Light」を実施。館内各所にて、10作品を展開する。

1Fガレリアには、50年前にニューヨーク近代美術館で行われた「New Japanese Photography」展にて展示されていた日本人作家たちの作品を紹介する壁面展示が登場。特別な試みとして、15人の作家の一部の作品を、絨毯や陶板に仕上げたり、大麻布、銅板などの素材へ印刷するなど、日本の伝統工芸による新たな形で表現する。また、19日〜21日の期間には、4F・5Fにてアートフォトを実際に見て購入することもできるアートフェア「T3 PHOTO ASIA」も開催する。「T3 PHOTO ASIA」メインビジュアル