cafe accueil(カフェ アクイーユ)で、2024年10月1日(火)から10月31日(木)まで、パンケーキ、アフタヌーンティー、ドリンクがハロウィンの世界観に惹き込まれる期間限定メニューを発売します。

cafe accueil「期間限定メニュー」

<カフェ アクイーユ 恵比寿>

■店舗名称 : cafe accueil 恵比寿

■所在地 : 東京都渋谷区恵比寿西2-10-10

■営業時間 : 11:00〜22:00(21:00ラストオーダー)

※平日 月曜日のみ:11:00〜20:00(19:00ラストオーダー)

R&Jザ・ワークスは、「cafe accueil(カフェ アクイーユ)」で、2024年10月1日(火)から10月31日(木)まで、パンケーキ、アフタヌーンティー、ドリンクがハロウィンの世界観に惹き込まれる期間限定メニューを発売。

【ハロウィンパンケーキ〜ジャックのHalloween Partyにようこそ〜】

かぼちゃプディングのジャック・オ・ランタンが主催する賑やかなハロウィンパーティーにあなたをご招待!!

紫芋ソースとかぼちゃソースで、The・ハロウィンカラーなパンケーキに仕上がっています。

メレンゲお化けは、パティシエが遊び心を込めて1つ1つ表情を描いているので、どんな子が遊びにくるかは…お楽しみ。

価格:ワンサイズのみ 1,850円(税別)/2,035円(税込)

【Halloweenアフタヌーンティー〜Villains Party〜】※アフタヌーンティーは仕入れ状況によりその日のご提供数が変動致します。

今年のハロウィンは、おとぎ話のヴィランズが主役。

上段には、本物そっくりな毒林檎(りんごムース)に、妖艶な赤いドレスを纏ったハートの女王様(ホワイトチョコとラズベリーのムース)などヴィランズがメインのスイーツ。そして、まんまるおめめをしたミイラパイやモンスターバーガー、抹茶味のミニパンケーキ(スライスかぼちゃ添え)などのセイボリーで、存分にハロウィンを楽しめる全11品のアフタヌーンティーです。

プランはワンドリンクか飲み放題を選べ、ドリンクはアップルやマロンの香りを楽しめるフレーバーティーやコーヒー紅茶、ハーブティー、ジュースなどを選べます。

※商品在庫がなくなり次第その日は終了となります。

価格:ワンドリンク付き 2,900円(税別)/3,190円(税込)

2h飲み放題付き 3,400円(税別)/3,7400円(税込)

■ハロウィン限定ドリンク

【パンプキンモンスター】

こっくり甘いかぼちゃラテから

おめめがぎょろっとのぞいている!?

ハロウィンにぴったりな可愛らしいモンスタードリンク

価格:700円(税別)/770円(税込)

【ハロウィンカシスシェイク】

ハロウィンらしさ溢れる紫色のドリンク

注射器の液体を垂らしながら楽しめます。

価格:700円(税別)/770円(税込)

ハロウィンパンケーキ〜ジャックのHalloween Partyにようこそ〜

カフェアクイーユでは、定番のパンケーキや季節限定・イベント限定のパンケーキなどのスイーツメニューと、オムライスなどのカフェご飯を販売。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハロウィンを楽しめる全11品! cafe accueil「Halloweenアフタヌーンティー」 appeared first on Dtimes.