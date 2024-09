西田江里 作品も！アトレ新浦安「第20回アウトサイダーアート展」

アトレ新浦安では、2024年9月24日(火)〜30日(月)に「第20回アウトサイダーアート展」を開催中です。

アトレ新浦安では、2024年9月24日(火)〜30日(月)に「第20回アウトサイダーアート展」を開催中!

<第20回 アウトサイダーアート展>

「社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも」の利用者一人ひとりが心の赴くままに自由に創り上げた色とりどりの作品を展示します。

今回のテーマは「混ざり合う個性」です。

作者のそれぞれの個性が混ざり合い、美の世界を創り出します。

特に注目すべきは、10月下旬から公開の映画『江里はみんなと生きていく』に関連する、西田江里さんの作品です。

日程 :2024年9月24日(火)〜30日(月)

時間 :10:00〜21:00

場所 :1Fガーデンテラス

参加費:無料(自由観覧)

主催 :社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも

協力 :株式会社アトレ 新浦安店

■アウトサイドアートとは

独自の発想と方法で生み出された芸術活動。

既成芸術の流派や傾向にとらわれることなく、心の動きのままに自然に表現されたアートです。

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のHPを確認してください。

構造 : 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 : 地上2階

延床面積: 14,802平方メートル

店舗面積: 7,154平方メートル

店舗数 : 67ショップ(2024年9月19日時点)

