bird出演！神社フェスティバル「OYASHIROFes24」
CirColorsJapanは、日本初のDJ主体による神社フェスティバル「OYASHIROFes24」を2024年9月29日(日)に開催します。
CirColorsJapan「OYASHIROFes24」
開催日 ：2024年9月29日(日)
会場 ：若宮八幡宮(京急川崎大師駅前)
所在地 ：神奈川県川崎市川崎区大師駅前2丁目13-16
アクセス ：京急川崎大師駅より徒歩4分
開場時間 ：11:00〜20:30
入場料 ：1,000円(中学生以下無料)
主催 ：NPO法人CirColorsJapan、オヤシロフェス実行委員会
協力・協賛：宗教法人 若宮八幡宮、総合川崎臨港病院、司睦会、オマツリジャパン
※飲食物の持ち込みは禁止されています
CirColorsJapanは、日本初のDJ主体による神社フェスティバル「OYASHIROFes24」を2024年9月29日(日)に開催。
8年目を迎えるこの川崎発の特別なイベントは、最先端の音楽と地元の絶品グルメが一堂に会する、唯一無二の体験を提供します。
会場は歴史ある若宮八幡宮(京急川崎大師駅前)で、神聖な神社の雰囲気の中、一夜限りの特別なステージを楽しむことができます。
豪華なラインナップのアーティストによるDJパフォーマンス、ライブステージに加え、美味しい料理やスタイリッシュなグッズの販売も予定。
さらに、子供たちに大人気の“ふわふわ恐竜”も無料で開放され、家族全員で楽しめる内容です。
音楽ファン、グルメ愛好者、そして神社の独特な空間を楽しみたい方々、どなたでも楽しめるイベントです。
【出演アーティスト】
Special Guest LIVE：bird(Acoustic Set) @birdwatchnet
Special Guest DJ ：宇治田みのる／MASTERKEY @djminoru.u／@djmasterkey
DJ ：HOKUTO @djhokuto、JUN!? @jundipper、
SUGAR @djsugar_jp、IZUMI @djizumi 他多数
ライブ ：GOST @gost_obake、2LOW @2low_sakuraeastside、
RAVE @rave.hk 他多数
サウンド ：三四音響
ポールダンス ：EMIJAY @emijay.jay
ライブペイント ：永壽 @eisu_one、VERT @vert_75015
和太鼓 ：華音、THE AKANE @the_akane
神輿 ：良司睦 @ryojitukasamutumi
【フード＆ドリンク】
地元の人気キッチンカーやフードベンダーも多数出店予定。
T.T BREWERY、HANBAkitchen、キッチンカー はれ、ホルモン料理 もつたけ など、こだわりの料理を楽しめます。
【ポップアップショップ】
おしゃれなグッズや地元名産品の販売も行われます。
LPW、モンスター道場、小松湯など、注目の店舗が出展予定。
※悪天候の場合中止
※当日6時判断以下のSNSより通達します。
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