bird出演！神社フェスティバル「OYASHIROFes24」

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CirColorsJapanは、日本初のDJ主体による神社フェスティバル「OYASHIROFes24」を2024年9月29日(日)に開催します。

 

CirColorsJapan「OYASHIROFes24」

 

 

開催日　　：2024年9月29日(日)

会場　　　：若宮八幡宮(京急川崎大師駅前)

所在地　　：神奈川県川崎市川崎区大師駅前2丁目13-16

アクセス　：京急川崎大師駅より徒歩4分

開場時間　：11:00〜20:30

入場料　　：1,000円(中学生以下無料)

主催　　　：NPO法人CirColorsJapan、オヤシロフェス実行委員会

協力・協賛：宗教法人 若宮八幡宮、総合川崎臨港病院、司睦会、オマツリジャパン

※飲食物の持ち込みは禁止されています

 

CirColorsJapanは、日本初のDJ主体による神社フェスティバル「OYASHIROFes24」を2024年9月29日(日)に開催。

8年目を迎えるこの川崎発の特別なイベントは、最先端の音楽と地元の絶品グルメが一堂に会する、唯一無二の体験を提供します。

会場は歴史ある若宮八幡宮(京急川崎大師駅前)で、神聖な神社の雰囲気の中、一夜限りの特別なステージを楽しむことができます。

豪華なラインナップのアーティストによるDJパフォーマンス、ライブステージに加え、美味しい料理やスタイリッシュなグッズの販売も予定。

さらに、子供たちに大人気の“ふわふわ恐竜”も無料で開放され、家族全員で楽しめる内容です。

音楽ファン、グルメ愛好者、そして神社の独特な空間を楽しみたい方々、どなたでも楽しめるイベントです。

【出演アーティスト】

Special Guest LIVE：bird(Acoustic Set) @birdwatchnet

Special Guest DJ　：宇治田みのる／MASTERKEY @djminoru.u／@djmasterkey

DJ　　　　　　　　：HOKUTO @djhokuto、JUN!? @jundipper、

SUGAR @djsugar_jp、IZUMI @djizumi　他多数

ライブ　　　　　　：GOST @gost_obake、2LOW @2low_sakuraeastside、

RAVE @rave.hk　他多数

サウンド　　　　　：三四音響

ポールダンス　　　：EMIJAY @emijay.jay

ライブペイント　　：永壽 @eisu_one、VERT @vert_75015

和太鼓　　　　　　：華音、THE AKANE @the_akane

神輿　　　　　　　：良司睦 @ryojitukasamutumi

【フード＆ドリンク】

地元の人気キッチンカーやフードベンダーも多数出店予定。

T.T BREWERY、HANBAkitchen、キッチンカー はれ、ホルモン料理 もつたけ など、こだわりの料理を楽しめます。

【ポップアップショップ】

おしゃれなグッズや地元名産品の販売も行われます。

LPW、モンスター道場、小松湯など、注目の店舗が出展予定。

※悪天候の場合中止

※当日6時判断以下のSNSより通達します。

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