¡ÚPLAYBACK PARIS¡ÛÇÏ½Ñ¡¦°ðÍÕ¤ÈµÈ±Û¤¬¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Ë»Ä¤·¤¿²ù¤·¤µ¤È¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡Èºâ»º¡É
¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤ÎÁÔÂç¤ÊÄí±à¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿²¾Àß¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£ÁÔÎï¤ÊµÜÅÂ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¿ÍÇÏ¤¬Éñ¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÇÏ½Ñ¤Ï£¹·î£³Æü¡¢¸Ä¿Íµ¬Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥°¥ì¡¼¥É¶¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿°ðÍÕ¾¤Ï61.759¤Ç£¸°Ì¡¢µÈ±ÛÁÕ»ì¤Ï61.724¤Ç£¹°Ì¡£
¤È¤â¤Ë¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ðÍÕ¤Ï¾å°Ì£¸¿Í¤¬¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¸Ä¿Í¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¼ïÌÜ¤Ç°ðÍÕ¤Ï£¸°Ì¡Ê66.254¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ï¡¢Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÁí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¤È¶áÂå¸Þ¼ï¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¶¥µ»¶¦¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÏÎò»ËÅª²÷µó¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ðÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿µÈ±Û¤â¡¢Æ±¤¸¤À¡£
¡ÖÁí¹çÇÏ½Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ç±éµ»¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶áÂå¸Þ¼ï¤Î¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ç¡Ê¥á¥À¥ë¤ò¡Ë¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Ò¥å¥¼¥Ã¥È¥Ó¡¼¥¨¥¤¥Á¹æ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À°ðÍÕ
µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤Ï²ù¤·¤µ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ðÍÕ¤Ï¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£±éµ»¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×À¤³¦¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¼«ÎÏ½Ð¾ì
ÅìµþÂç²ñ¸å¡¢ÆüËÜ¾ã¤¬¤¤¼Ô¾èÇÏ¶¨²ñ¤Î¶¯²½¤Ë¤ª¤±¤ëÊý¿Ë¤â¸å²¡¤·¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡È³¤³°»Ö¸þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹ç½É¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿°ðÍÕ¤Ï¡¢ÇÏ½Ñ¤¬À¹¤ó¤Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÂåÉ½¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÃ¯£±¿Í¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Áª¼êÁØ¤¬°ã¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Áª¼ê¤È¤Îº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÁª¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¹©É×¤ò¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÅ¾Àï¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç½Ð¾ìÏÈ¤òÆÀ¤¿¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ï¡¢°ðÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Ç±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¡×
°ðÍÕ¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±Èù¾Ð¤ó¤À¡£Àè¤Ë±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿°ðÍÕ¤Ï¡¢µÈ±Û¤Ë¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤â¤Ç¤¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿°ìÀ¸¥â¥Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ç¤Î·Ð¸³
¡Ö¥³¥í¥Ê¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÈ±Û¤Ï¡¢ºò½©¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö£¶·î¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¹âÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â¡ÖÅìµþÂç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿µÈ±Û
µÈ±Û¤Ï¡¢°¦ÇÏ¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎý½¬ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Á¤¬ºî¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÇÏ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÇÏ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁ´ÂÎÅª¤ËÅÀ¿ô¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÅÀ¿ô¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¸¥ã¥Ó¡¼¥í¤È¡Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡Ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈµÈ±Û¤¬ÏÃ¤·¤¿¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼¡²ó¤Ï£´Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
24ºÐ¤ÎµÈ±Û¤Ï¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Í£°ì¤ÎºÎÅÀ¶¥µ»¤Ç¤¢¤ëÇÏ½Ñ¡£¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤Î±éµ»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¶¥µ»¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¿ÍÇÏ¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ò¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡£
text by Asuka Senaga
photo by Hiroyuki Nakamura