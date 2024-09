マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルでプレイしていた時もトップレベルのFWではあったが、FWダニー・ウェルベックはブライトンでプレイしている今が全盛期なのかもしれない。



22日に行われたノッティンガム・フォレスト戦ではFW三笘薫が獲得したフリーキックを担当すると、ゴール右隅へ華麗に決めて得点を記録。早くも今季リーグ戦3ゴール目で、今のブライトン攻撃陣においてウェルベックは欠かせない存在だ。





What a hit from Welbz! @DannyWelbeck's fantastic free-kick against Forest is our @MonsterEnergy Moment of the Match. pic.twitter.com/GSq516Xapn