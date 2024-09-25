２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．５６ドル（＋１．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７７．０ドル（＋２４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２１１．１セント（＋１３４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７８．００セント（－４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．２５セント（＋３．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．５９（＋３．４６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．５６ドル（＋１．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７７．０ドル（＋２４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２１１．１セント（＋１３４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７８．００セント（－４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．２５セント（＋３．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．５９（＋３．４６）
出所：MINKABU PRESS