BLUE ENCOUNTの新曲「chang[e]」が、10月から放送スタートするドラマ『ウイングマン』のオープニングテーマとして起用される。同楽曲は10月22日(火)24:00より先行配信リリースされることに加え、11月6日(水)にCDリリースされることも決定した。新曲「chang[e]」の先行配信日はドラマ地上波第1話放映と同日の10月22日となる。楽曲はドラマの世界観がふんだんに盛り込まれた仕上がりだとのこと。配信ジャケットはドラマを象徴する“翼”をモチーフとしたデザインとなった。

■シングル「chang[e]」



●デジタルシングル2024年10月22日(火)22:00 配信開始予約リンク:https://x.gd/aBgzT※ドラマチューズ!「ウイングマン」オープニングテーマ●CDシングル2024年11月6日(水)CDリリース予約リンク:https://BLUEENCOUNT.lnk.to/change_CD【期間生産限定盤(CD+BD)】※2025年2月末までの期間限定生産SECL-3148~9 ¥2,300(税抜¥2,091)・封入特典:<BLUE ENCOUNT 20th Anniversary tour “to B.E. continued”>東京ガーデンシアター公演アフターパーティー参加応募封入券▼CD01. chang[e]02. プロメテウス (新曲)03. chang[e] (TV size)▼Blu-ray<BLUE ENCOUNT 2MAN TOUR ASSEMBLE A NEW AGE>2023.12.07@熊本城ホール01. ポラリス02. ロストジンクス03. NEVER ENDING STORY04. HEART05. バッドパラドックス06. 灯せ◯購入特典・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:缶バッジ・セブンネットショッピング:ピック・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く) / TSUTAYAオンラインショッピング:L版生写真